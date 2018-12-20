



Сегодня стала известна окончательная величина тарифа на вывоз мусора в Волгоградской области. Плата в месяц с одного постоянно проживающего в многоквартирном доме составит 114 рублей 92 копейки, в частном домовладении — 113 рублей 25 копеек в месяц. Между тем, если региональному оператору в сфере обращения с ТКО не удастся уладить разногласия, которые возникли в процессе формирования тарифа со структурами органа исполнительной власти Волгоградской области, то тариф может вырасти. Как сообщает ИА «Высота 102», о существующих разногласиях с ООО «Управление отходами-Волгоград» было заявлено на заседании экспертного совета при Общественной палате Волгоградской области и общественного совета комитета тарифного регулирования, на котором была озвучена примерная стоимость тарифа для населения Волгоградской области.

Между тем, регоператор Волгоградской области пока не достиг консенсуса с властями по поводу обоснованности расходов, которые он понес на закупку спецтехники. Так, общий объем собственных расходов ООО «Управление отходами-Волгоград» оценило почти в 4 миллиарда рублей. Однако 680 миллионов рублей из этой суммы вызвали вопросы у чиновников. Речь идет о деньгах, потраченных на приобретение импортных мусоровозов. В комитете тарифного регулирования считают, что эти затраты являются завышенными, так как можно было купить отечественную технику. У регоператора свой резон – мусоровозы марки «Мерседес» более функциональны и за счет своих технических характеристик вмещают больше мусора, чем обычная спецтехника. Однако в комитете тарифного регулирования стоят на своем. Возможно, этот вопрос будет урегулирован в процессе переговоров. Но в случае, если этого не произойдет, регоператор может обратиться за разрешением спора в УФАС или в суд. Если доводы ООО «Управление отходами-Волгоград» будут признаны обоснованными, жители региона почувствуют это на своих кошельках – тарифы могут вырасти.

Между тем, во второй половине заседания общественников, которая произошла без участия журналистов, поднимались и другие вопросы, касающиеся деятельности регоператора. В частности, был задан вопрос о возможности отказа от использования тарифа на вывоз мусора в ТСЖ с заменой на расчет исходя из объема мусора. Такая возможность предоставляется постановлением правительства РФ, однако подобный механизм в регионе пока не отработан. С большей долей вероятности можно говорить и о том, что регоператор пока не готов заниматься раздельным сбором мусора. В свою очередь общественники считают, что жителей надо стимулировать на сбор раздельного мусора, что не только упростит процесс переработки отходов, но и может принести регоператору экономическую выгоду.

Поднимался и такой острый вопрос, как вывоз мусора из частного сектора. Как известно, в настоящее время большая часть жителей индивидуальных домов не заключают договоры с перевозчиками. И выходят из положения, бросая пакеты с мусором в контейнеры, расположенные во дворах многоквартирных домов. Теперь с такими «отказниками» собираются бороться штрафами.

Общественникам также озвучили, что строка за услугу по вывоза мусора будет включаться в общую платежку. Хотя поначалу рассматривалось и другое предложение – отдельная квитанция. Но от этого отказались, учитывая печальный опыт фонда капремонта, который не добирает приличную часть взносов. Однако собственникам уже предложено внимательно следить за действиями управляющих компаний – стоимость услуги за содержание жилья, куда ранее включались расходы на вывоз мусора, теперь должна уменьшиться. Если этого не произойдет, жилищная инспекция готова среагировать.









Как ни странно, но на встрече общественников не поднимался вопрос захоронения отходов. Сейчас в регионе действуют всего 6 полигонов, которые принимают мусор, причем регоператору не принадлежит ни один из них (!). При этом наполняемость некоторых полигонов почти критическая. Впрочем, это обстоятельство не останавливает регоператора от планов по дальнейшему наполнению таких площадок.

Как стало известно редакции из неофициальных источников, основной поток городских отходов с января планируется направить на полигон «ЭкоМастер», расположенный в поселке Гумрак, в нескольких километрах от аэропорта. Однако такое решение противоречит решению суда о рекультивации данного объекта. Связавшись с собственниками полигона, удалось выяснить, что и они тоже опасаются принимать такой объем на устаревший по своим технологическим решениям объект. Это ставит под угрозу безопасное функционирование международного аэропорта Волгограда. ИА "Высота 102" уже сообщало о сложившейся ситуации на полигоне в Гумраке за год до проведения чемпионата мира по футболу-2018 - мы поднимали и экологические проблемы, и вопросы безопасности авиаперевозок в связи с постоянным скоплением птиц на этой площадке. Последние годы на полигоне, правда, проводился ряд мероприятий по снижению скопления птиц: это и применение специального ультразвукового оборудования для отпугивания пернатых, и снижение объема принимаемых коммунальных отходов, и разработка проекта по рекультивации этого объекта. Планировалось, что он станет объектом для приема только строительного мусора, который не является привлекательным для птиц и тем самым его функционирование никак не скажется на авиаперелетах. По мнению собственника данного объекта, направление на него городских коммунальных отходов возможно только в случае его полной реконструкции, по итогам которой должны применяться современные технологии, исключающие скопление органических отходов на объекте размещения. Если полигон «ЭкоМастер» начнет стремительно заполняться, ситуация может привести к экологической катастрофе. И речь идет не только о поселке Гумрак, но и о Волгограде.

Напомним, региональный оператор приступает к своей работе 1 января 2019 года. Это время уже назвали не самым удачным. О том, справится ли регоператор со своей работой, жители региона увидят уже в первые дни после нового года. В волгоградском отделении ОНФ, где в течение многих лет занимаются проблемой несанкционированных свалок, намерены также следить за работой ООО "Управление отходами-Волгоград".

"Т еперь все, что касается ТКО, становится зоной ответственности оператора: то есть реализация схемы размещения отходов, складирование, переработка. Должна быть выстроена система. За это теперь регоператор будет брать с нас плату, а мы вправе потребовать, чтобы теперь ни одной новой несанкционированной свалки не образовывалось. Регоператор обязан подобного рода деятельность выстроить. И его деятельность будет жесточайшим образом контролироваться общественностью, в частности экспертами ОНФ.

Следует признать, что переходный период не был достаточно эффективным. Поэтому оператору необходимо напрячься, чтобы обеспечить информационное сопровождение свой деятельности, решить организационные вопросы, выстроить эффективное взаимодействие с бизнес-структурами, которые могут принять участие в работе по освобождению территории от несанкционированных свалок, чтобы все эти составляющие были реализованы эффективно. И мы за этим должны самым внимательным образом наблюдать", - заявил член штаба волгоградского отделения ОНФ Константин Глушенок.



