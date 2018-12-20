Лидер обкома КПРФ отвергла «ухаживания» двух депутатов Волгоградской гордумы





В Сталинградском обкоме КПРФ огорчены тем, что в Волгоградской гордуме так и не сформирована фракция коммунистов. Сегодня на пресс-конференции первый секретарь областного комитета компартии призналась, что «нам не удалось довести контроль на выборах до более высокого результата». Напомним, в представительное собрание областного центра по итогам сентябрьских выборов прошли только двое коммунистов. Для формирования фракции требуется как минимум три человека. В аналогичной ситуации оказалась и ЛДПР. Однако партия смогла договориться с одним из депутатов, избранных от «Единой России». Народный избранник помог либерал-демократам свить политическое гнездышко в стенах горсовета.

Компартия никаких переговоров со «слугами народа» городской думы на предмет их вхождения во фракцию КПРФ сегодня не ведет. По словам Тамары Головачевой, коммунисты, напротив, отвергли предложения от двух депутатов, которые изъявляли желание примкнуть к краснознаменной политической силе. Фамилии претендентов лидер обкома не назвала, но обмолвилась, что один из них был избран от партии, другой – «не от партии». Под этот критерий методом исключения попадает только Дмитрий Крылов – единственный в городской думе депутат, избравшийся без партийной поддержки. Однако тогда фраза Головачевой противоречит заявлению самого Крылова. В телефонной беседе месяц назад он признался корреспонденту «Высоты 102», что его приглашали вступить в оппозиционные фракции, но он отказался.

Между тем, первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ не теряет надежды все-таки сформировать в Волгоградской гордуме партийное объединение. По ее словам, сейчас обсуждается возможность внесения поправок в регламент собрания, которые позволят снизить минимальное количество депутатов для создания фракции – с трех до двух человек.

Из 36 депутатов городской думы 30 – получили мандаты при поддержке «Единой России, по двое – от КПРФ и ЛДПР и 1 – самовыдвиженец.



