



День энергетика отмечают завтра в России. Накануне профессионального праздника представителей энергетической отрасли региона поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!

Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства и во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей региона и страны. Топливно-энергетические ресурсы, производственный, научно-технический и кадровый потенциал энергетической отрасли являются национальным достоянием России.

Труд человека, посвятившего себя электроэнергетике, необходим нашей стране. Сплоченный коллектив ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго дает крепкую основу для жизни земляков, обеспечивает бесперебойную работу предприятий. Ваш профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу позволяют всем жителям города уверенно чувствовать себя в любое время года и способствуют успешному решению производственных и социальных задач.

Я искренне благодарен Вам за большую совместную работу, за добросовестный труд, за ответственный и профессиональный подход к делу. Особой благодарности заслуживают ветераны, чей труд и опыт положены в фундамент сегодняшней электроэнергетики.

В преддверии Нового 2019-го года, оглядываясь по традиции на сделанное, мы можем признать, что в уходящем году мы выполнили все обязательства. Искренне верю, что наша работа по-прежнему будет приносить хорошие результаты, и жители области не раз скажут слова благодарности в адрес энергетиков.

Я хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы в каждой семье были мир и покой, чтобы праздничное светлое настроение продлилось как можно дольше. И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в наших домах царят мир и тепло!

Всем волгоградцам в преддверии самого долгожданного праздника - Нового года, желаю радости в ваших домах, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Успехов в работе на благо Волгоградской области!



