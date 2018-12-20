Общество

В трех районах Волгограда «зачищают» территорию

Общество 20.12.2018 12:40
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20.12.2018 12:40


Здание кафе, автомобильные стоянки, торговые точки и бетонные блоки, оставшиеся от уже снесенных строений, демонтируют в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы, все указанные строения являются незаконными и самовольными, поэтому их владельцам предложено в течение 5 дней снести их добровольно.
Так, в Ворошиловском районе планируют демонтировать две автомобильные стоянки, расположенные на пересечении ул. Новоузенская и ул.Социалистическая, и на ул. Ельшанская. С ул. Рабоче-Крестьянская уберут торговый павильон "БлинМастер" и частично разрушенные бетонные блоки, металлоконструкции и ограждения. Также "зачистят" территорию на ул. Буханцева, Елецкая, Садовая и Клинская.
В Кировском районе на ул. 64-й Армии под снос готовят "Кафе Оазис" площадью 140 кв.метров и 20-метровое ограждение на ул. Добролюбова. В Красноармейском районе собственникам предложено самим убрать аппарат газированной воды у дома №39 по проспекту Героев Сталинграда, терминал для оплаты вблизи трамвайной остановки и киоск на ул. им. Якуба Коласа, 79.
В случае, если собственники не уберут указанные самовольные объекты добровольно, то их снесут принудительно. 

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