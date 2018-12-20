ВТБ подключился к сервису SWIFT Global Payment Innovation

Экономика 20.12.2018 12:22
288 0
20.12.2018 12:22
Банк ВТБ завершил подготовительные работы и стал одним из первых российских пользователей инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT - Global Payment Innovation (GPI). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Использование сервиса SWIFT GPI позволяет быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками, отслеживать перевод средств по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции, а также мониторить состояние и локацию платежа в режиме онлайн.
Банки-участники GPI обязаны соблюдать условия соглашения об уровне сервиса и сроках исполнения переводов денежных средств, что повышает гарантии высокой скорости его исполнения.
«ВТБ соответствует передовым мировым тенденциям и одним из первых в нашей стране подключился к сервису SWIFT GPI. Это важный проект, открывающий новые возможности для дальнейшего улучшения качества и прозрачности трансграничных расчетов в иностранных валютах», - отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.
Реклама
Популярное по теме
14.12.2018 15:27
11906 20
23.11.2018 12:30
7862 33
Городам и районам Волгоградской области подкинули деньги на дороги20.12.2018 09:18
ВТБ финансирует одного из лидеров нижегородской строительной отрасли19.12.2018 13:52
На должников ПАО «Волгоградэнергосбыт» наложено более 1300 запретов и ограничений19.12.2018 12:58
ЕвроХим-ВолгаКалий: предприятие начинается со средств индивидуальной защиты19.12.2018 11:56
Запущенные к ЧМ-2018 электрички до аэропорта Волгограда проигрывают конкуренцию автобусам и такси18.12.2018 17:36
В Волгограде открылся первый автоцентр KIA компании «АГАТ»18.12.2018 13:50
Сергей Крупчатников избран председателем Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области17.12.2018 16:08
Волгоградстат подсчитал цены на подарки и новогодние развлечения горожан17.12.2018 16:02
«Лучший по профессии» электросварщик трудится на Гремячинском ГОКе17.12.2018 10:45
«В Телетрейд Групп всё прозрачно и надёжно» — сёстры Шероновы17.12.2018 08:25
Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублей16.12.2018 14:47
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»14.12.2018 15:27
Легендарный Volkswagen Golf ждет своих покупателей13.12.2018 17:23
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России13.12.2018 16:26
Налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» за 9 месяцев текущего года составили 610,1 млн рублей13.12.2018 07:14
Новое минерально-химическое производство мирового уровня строит в Котельниковском районе Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Реализация проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей входит в долгосрочную стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2025...
Реклама