Экономика

ВТБ подключился к сервису SWIFT Global Payment Innovation

Экономика 20.12.2018 12:22
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20.12.2018 12:22


Банк ВТБ завершил подготовительные работы и стал одним из первых российских пользователей инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT - Global Payment Innovation (GPI). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Использование сервиса SWIFT GPI позволяет быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками, отслеживать перевод средств по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции, а также мониторить состояние и локацию платежа в режиме онлайн.
Банки-участники GPI обязаны соблюдать условия соглашения об уровне сервиса и сроках исполнения переводов денежных средств, что повышает гарантии высокой скорости его исполнения.
«ВТБ соответствует передовым мировым тенденциям и одним из первых в нашей стране подключился к сервису SWIFT GPI. Это важный проект, открывающий новые возможности для дальнейшего улучшения качества и прозрачности трансграничных расчетов в иностранных валютах», - отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.

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