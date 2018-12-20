Происшествия 20.12.2018 11:07
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20.12.2018 11:07
В итальянском городе Бергамо полицейские задержали жителя Волгограда, подозреваемого в причинении вреда здоровью. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина скрывался в Европе более 4 лет.
Еще в 2014 году подозреваемому предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений жителю Краснооктябрьского района. Тогда 44-летнему мужчине назначили меру пресечения — подписку о невыезде. Но уже в сентябре того же 2014-го мужчина снова нарушил закон — скрылся за границей. Некоторое время он находился в Израиле, а потом перебрался в Италию.
Найти подозреваемого удалось благодаря работе Национального бюро Интерпола главка МВД России по региону. В Италии мужчину уже арестовали, в ближайшее время его экстрадируют на родину.
По данным информагентства, сбежавший за границу мужчина в Волгограде был частным предпринимателем.
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