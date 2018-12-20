Происшествия

В Волгограде на пешеходном переходе микроавтобус сбил 9-летнего мальчика

Происшествия 20.12.2018 09:44
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20.12.2018 09:44


9-летний мальчик с ушибами в результате аварии в Ворошиловском районе Волгограда доставлен в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кузнецкой. Также известно, что 26-летний водитель ехал на микроавтобусе «Форд Транзит».

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