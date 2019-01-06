Общество

В ожидании чудес: волгоградцы встречают Рождество

Общество 06.01.2019 22:41
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06.01.2019 22:41


Рождество Христово - один из главных православных праздников, который на Руси всегда отмечали весело и ярко: с песнями, колядками, застольями и танцами. В современном Волгограде традиции празднования Рождества практически утеряны, но многие, несмотря ни на что, в эти новогодние дни ждут перемен и верят в чудеса. О том, как правильно встретить Рождество и прикоснуться к волшебству - в видеосюжете ИА "Высота 102". 


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