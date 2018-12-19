Аналитика 19.12.2018 20:01
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19.12.2018 20:01
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: регоператор фонда капремонта «перегнул палку» с передачей долгов жителей коллекторам, на итоговую пресс-конференцию отважился пока только председатель комитета спорта области и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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