





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: регоператор фонда капремонта «перегнул палку» с передачей долгов жителей коллекторам, на итоговую пресс-конференцию отважился пока только председатель комитета спорта области и другие темы дня.





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