Позади 2018 год, который ознаменовался громкими судебными процессами, приговорами и задержаниями, имевших большой общественный резонанс. За некоторыми из них журналисты и читатели ИА «Высота 102» следили в режиме он-лайн, испытывая весь спектр эмоций. Напомним, как все было.









В мае прошлого года был арестован прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Игорь Акимов по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Игорь Акимов получил несколько сот тысяч рублей за то, что пообещал условный срок фигуранту одного из уголовных дел. Игорь Акимов потерял должность прокурора, однако на протяжении всего года не было никаких вестей, как расследуется дело.









В расследовании преступления, которое без преувеличения потрясло жителей Волгоградской области, суд поставил точку весной прошлого года. К 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 5-летней девочки был приговорен 55-летний местный житель. Павел Лукьяненко заманил ребенка в гаражи и попытался изнасиловать. А, когда девочка стала сопротивляться, он ее задушил. Пропавшего 15 сентября 2017 года ребенка искали сотни волонтеров, полицейских и неравнодушных людей. Поймать преступника помог 73-летний пенсионер. За помощь в расследовании он получил миллион рублей.









Заместитель директора ИАиС ВолгГТУ Александру Богомолов за получение взятки в 50 тысяч долларов отправился в колонию общего режима на 4 года 8 месяцев, также он выплатит штраф в 500 тысяч рублей. Александра Богомолова обвинили в том, что он предложил своему знакомому помощь в получении степени доктора наук. Свои услуги он оценил в 50 тысяч долларов. Обещанные деньги ученый получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4 года – еще 450 тысяч рублей.

На суде Богомолов факт получения денег не отрицал. Но всегда уточнял, что платили ему за написание как самой докторской диссертации, так и необходимых для ее защиты научных статей.









К трем годам колонии общего режима приговорен главврач клиники “Изабелла” Марсело Нтире за нарушение правил безопасности, повлекших смерть пациентки. Также пластический хирург должен будет выплатить 1 миллион рублей компенсации родственникам умершей девушки. Еще три года Марсело Нтире не сможет заниматься врачебной практикой. В ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники, умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”.









К 7 годам и 1 месяцу лишения свободы к колонии строгого режима приговорил Дзержинский районный суд известного волгоградского кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Его признали виновным в вымогательстве 3 миллионов рублей у предпринимателя Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Дзержинский районный суд также вынес приговор товарищам Владимира Поташкина - Дмитрию Исмаилову и Сергею Янину. Они получили по 7 лет колонии строгого режима за вымогательство и побои. Суд также постановил выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерб и вернуть 3 миллиона. Такой приговор вызвал возмущение у всех осужденных. В частности, Поташкин заявил, что будет обжаловать это решение вплоть до Европейского суда по правам человека.

По версии следствия, Поташкин, Исмаилов и Янин требовали деньги от Родионова за то, что оказывали определенные услуги фермеру Костенко. При этом, сам фермер не раз говорил, что ни от Поташкина, ни от его знакомых угроз не получал. А деньги предавал Родионову за помощь в решении земельного спора. Накануне нового года была рассмотрена апелляционная жалоба Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова и Сергея Янина на решение суда…. (вставить после 25 декабря).









На шесть лет отправится в колонию бывший исполнительный директор благотворительного фонда Денис Землянский. Землянский признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). В 2015 году за счет средств фонда он приобрел две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста.

Несмотря на то, что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 млн рублей, исполнительный директор, путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей, приобрел имущество за 11 млн 750 тыс рублей.

При этом, на момент совершения сделки квартиры находились в непригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого и его знакомый, которые владели долями в квартире.

Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

До этого, напомним, Денис Землянский уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии, откуда периодически пытался освободиться досрочно.









В ноябре 2018 года Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области поставил точку в деле о ДТП, в котором погибла целая семья – родители и две дочки. На скамье подсудимых оказался Ренат Булатов. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) и приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Ренат Булатов лишен и права на управление автомобилем на 3 года.

Ренат Булатов был заместителем руководителя региональной организации «Молодая гвардия», из которой его, впрочем, исключили после вынесения приговора. Он находился за рулем джипа, который 10 августа вылетел на встречку на трассе Средняя Ахтуба-Краснослободск и протаранил машину, в которой ехала семья Перчиевых – супруги Виталий и Кира и их дочери Катя и Вика. Семья погибла на месте.









В прошлом году продолжилось также расследование других резонансных дел, которые еще не закончились вынесением приговора. В конце 2018 бывшие депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев, Федор Литвиненко и Евгений Щур по решению суда были переведены на домашний арест после почти двухлетнего пребывания в СИЗО.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. Как считает следствие, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии. По делу проходит еще один бывший депутат гордумы Евгений Глазков – он объявлен в розыск. Уголовное дело насчитывает более 1800 томов.









Также в конце прошлого года начался судебный процесс по делу о взрыве газа в доме №60 на проспекте Университетский. Трагедия произошла 16 мая 2017 года. Тогда погибли 4 человека, 10 получили травмы. По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба. В Советском районном суде Волгограда на скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, и заказал незаконную врезку, Владимир Лексункин, который проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу, и отец владельца рыбного магазина Юрий Бабаян.

После взрыва было принято решение снести дом. Жильцы получили сертификаты на новое жилье. На месте дома сейчас разбит парк – как символ памяти о случившейся трагедии и продолжения жизни…







