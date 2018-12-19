Футбольные поля на «Зените» и «Пищевике» в Волгограде оснастят системой подогрева

Спорт 19.12.2018 16:23
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19.12.2018 16:23
В планах 2019 года оборудовать специальным подогревом футбольные поля волгоградских стадионов «Зенит» и «Пищевик». Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня рассказал руководитель областного спорткомитета Александр Глинянов на итоговой спортивной пресс-конференции. По его словам, сделать такую модернизацию планируется на федеральные средства.
Отметим, что до ввода в эксплуатацию стадиона "Волгоград Арена" футбольных полей с подогревом в городе не было. Волгоградская команда принимала соперников на "Зените". Первые домашние матчи в 2018 году из-за отсутствия системы подогрева поля "Ротор" был вынужден переносить в Астрахань.
Напомним, что на реконструкцию стадиона «Зенит», который даже был тренировочной базой во время ЧМ, ушло более полутора лет. За это время было сделано практически все, кроме подготовки поля для игры в холодную погоду.
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