В Волгограде будут развивать регби под флагом «Ротора»



Развивать новый для региона олимпийский вид спорта регби-7 собираются в Волгограде. Как рассказал сегодня ИА «Высота 102» глава областного спорткомитета Александр Глинянов на итоговой пресс-конференции, новый спорт будет связан с символикой футбольного клуба «Ротор».

Идею развить олимпийское регби чиновник предложил именно болельщикам футбола. И те, по словам Глинянова, инициативу поддержали. Площадки для проведения тренировок и соревнований хотят сделать в Волгоградской академии физической культуры и спорта и на стадионе Логинова в Волжском. Работы, особенно с последним объектом, подчеркнул Глинянов, предстоит немало.

Но на пресс-конференции журналистов больше интересовала судьба футбола в регионе, а особенно - «Ротора». За последнее время клуб показывал не очень хорошие результаты — команда в шаге от зоны вылета из ФНЛ.

24 ноября, после домашнего проигрыша ярославскому «Шиннику», в отставку отправили главного тренера Роберта Евдокимова. Его пост на время занял Павел Могилевский — старший тренер клуба.

Кто будет главным тренером в продолжении сезона, который стартует уже в марте, Александр Глинянов не сказал.

Не открыл он и тайну будущих спонсоров и инвесторов команды. По словам Глинянова, «работа ведется, а деньги любят тишину».

Напомним, что игрой волгоградской команды недовольны болельщики и простые горожане. В интернете даже публиковалась петиция с требованием отставки директора «Ротора» Андрея Рекечинского и главы спорткомитета области Александра Глинянова.

Журналист ИА «Высота 102» напомнил главному спортивному чиновнику области про это интернет-обращение волгоградцев. На что Глинянов ответил, что это просто мнение и оно непрофессионально.