На должников ПАО «Волгоградэнергосбыт» наложено более 1300 запретов и ограничений





Только по состоянию на 1 декабря в отношении абонентов, задолжавших за потребленную электроэнергию ПАО «Волгоградэнергосбыт», приставами вынесено 604 ограничения на сделки с имуществом, наложено 716 запретов на выезд за границу. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

В преддверии новогодних праздников гарантирующий поставщик региона напоминает о необходимости погашать старые долги и не делать новые, чтобы праздничный отдых не омрачился неприятными сюрпризами.

«Прежде всего, о своих долгах есть смысл задуматься тем потребителям, задолженность которых подтверждена в судебном порядке,— отметили в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт». — Стоит помнить, что законодательство изменено, и для взыскания задолженности по коммунальной услуге сейчас достаточно судебного приказа, который выносится в упрощенном порядке, без явки в заседание ответчика.

Знаете вы о приказе, или нет, но до выплаты задолженности, вам могут вынести запрет на сделки с недвижимостью, на выезд за границу, опись и отчуждение имущества в счет долга, списать деньги с банковской карты. Причем, долги будут взысканы с оплатой судебных издержек и исполнительного сбора».

Не стоит тянуть и с погашением долгов, которые вы считаете незначительными и недавними. Энергетикам не требуется решения суда, чтобы, например отключить вас от электроэнергии. Как правило, это может произойти уже через два месяца после окончания платежного периода, за который задолженность образовалась. Только за ноябрь этого года от электросбнабжения отключены по наряду ПАО «Волгоградэнергосбыт» 366 абонентов-должников.

Причем сегодня процедура информирования об отключении тоже значительно упрощена и носит уведомительный характер либо с помощью телефона, смс или платежного документа.