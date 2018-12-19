В Волжском дворник опустошила банковскую карту доверчивой пенсионерки





Полицейские задержали в Волжском 35-летнюю женщину-дворника по подозрению в краже денег с банковской карты пенсионерки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 55-летней женщине срочно понадобилось наличные. Но из-за плохого самочувствия она не стала выходить на улицу, а попросила дворника, которая работала во дворе, снять 500 рублей с карты в ближайшем банкомате. Женщина пообещала помочь, банковскую карту забрала, но назад не вернулась.

Потерпевшая обратилась в полицию только через неделю, все это время пенсионерка пыталась самостоятельно найти дворника. Полицейские задержали подозреваемую. Выяснилось, что она сняла с карты пенсионерки 9 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



