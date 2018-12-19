183 млн рублей долгов напрямую оплатили граждане фонду капитального ремонта Волгоградской области за последние три месяца. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального оператора, несмотря на получение уведомлений от коллекторов, граждане предпочитали платить по привычным для них квитанциям, полученным ранее от фонда капитального ремонта. Еще 24 млн рублей поступили на отдельный спецсчет, открытый фондом в «Сбербанке» в рамках агентского договора с ООО «Юридически центр «МКС». Эти банковские реквизиты указывались в уведомлениях, которые граждане получали от коллекторской фирмы.

Услуги компании за рассылку писем жителям предлагалось оплачивать по совершенно иному счету, держателем которого является «МКС». В пресс-службе регоператора информагентству пояснили, что не располагают данными об объеме денежных средств, которые удалось взыскать коллекторам в свою пользу, так как взимание платы за свои услуги является самостоятельным решением коммерческой фирмы.

Напомним, сегодня прокуратура Волгоградской области официально заявила о расторжении агентского договора между УНО «Фонд капитального ремонта Волгоградской области» и ООО «Юридический центр «МКС». Регоператор, таким образом, удовлетворил представление надзорного органа в части устранения выявленных замечаний.

Тем не менее, отметим, что за последние три месяца платежная дисциплина жителей Волгоградской области в части оплаты взносов на капремонт заметно улучшилась. По информации Фонда капремонта, по данным на 19 декабря 2018 года уровень собираемости взносов составляет 95,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра едва приближалась к 82%. С чем связано повышение сознательности граждан - можно только догадываться. Возможно, граждане решили расстаться с долгами по доброй новогодней традиции, а быть может, свою роль сыграло и вмешательство коллекторов.