В Волгограде экс-депутату Звереву в рамках домашнего ареста разрешили прогулки до аптеки

Бывшему депутату гордумы Волгограда Алексею Звереву, обвиняемому в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, сегодня облегчили условия домашнего ареста. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, защита просила разрешить Звереву звонить водителю и маме, ходить в магазин, аптеку и поликлинику, посещать стоматолога.

Суд ходатайство удовлетворил, кроме звонков водителю. Звереву разрешено совершать такие прогулки рядом с домом с 9 до 12 часов и с 12 до 14 рядом со следственным органом. По настоянию адвоката, его подзащитного, который проживает с супругой, теперь может посещать и мама. Напомним, что Зверева выпустили 26 ноября этого года под домашний арест из СИЗО, где он провел 22 месяца.





Каких-то четыре года назад список общественных мест, которые любил посещать господин Зверев (на фото), был гораздо шире, чем аптека и поликлиника. Так, в январе 2015 года журналисты «Высоты 102» поймали депутата на прогулах работы . Вместо здания городской думы или депутатской приемной народный избранник по утрам в будни спешил в фитнес-клуб. Видео-камера зафиксировала момент, когда «слуга народа» прогулочным шагом идет на тренировку. Зверев на тот момент занимал должность заместителя главы Волгограда и работал в думе на постоянной основе, получая зарплату из бюджета Волгограда.

Зверева, вместе с еще двумя бывшими депутатами Федором Литвиненко и Евгением Щуром, обвиняют в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии.