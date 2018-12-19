В Волгограде экс-депутату Звереву в рамках домашнего ареста разрешили прогулки до аптеки

Расследования 19.12.2018 11:53
1804 3
19.12.2018 11:53
Бывшему депутату гордумы Волгограда Алексею Звереву, обвиняемому в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, сегодня облегчили условия домашнего ареста. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, защита просила разрешить Звереву звонить водителю и маме, ходить в магазин, аптеку и поликлинику, посещать стоматолога.
Суд ходатайство удовлетворил, кроме звонков водителю. Звереву разрешено совершать такие прогулки рядом с домом с 9 до 12 часов и с 12 до 14 рядом со следственным органом. По настоянию адвоката, его подзащитного, который проживает с супругой, теперь может посещать и мама. Напомним, что Зверева выпустили 26 ноября этого года под домашний арест из СИЗО, где он провел 22 месяца.
Каких-то четыре года назад список общественных мест, которые любил посещать господин Зверев (на фото), был гораздо шире, чем аптека и поликлиника. Так, в январе 2015 года журналисты «Высоты 102» поймали депутата на прогулах работы. Вместо здания городской думы или депутатской приемной народный избранник по утрам в будни спешил в фитнес-клуб. Видео-камера зафиксировала момент, когда «слуга народа» прогулочным шагом идет на тренировку. Зверев на тот момент занимал должность заместителя главы Волгограда и работал в думе на постоянной основе, получая зарплату из бюджета Волгограда.
Зверева, вместе с еще двумя бывшими депутатами Федором Литвиненко и Евгением Щуром, обвиняют в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии.
Реклама
Популярное по теме
19.12.2018 13:01
10594 17
23.11.2018 14:38
12949 20
20.11.2018 14:30
12450 10
В Волгоградской области предпринимателя обвиняют в смерти ребенка в выгребной яме19.12.2018 14:06
Расследования 19.12.2018 14:06
899 Обсудить
Возбуждено уголовное дело о неуплате в бюджет более 300 млн рублей волгоградским комбинатом "Красный Октябрь"19.12.2018 13:59
Расследования 19.12.2018 13:59
6842 4 Обсудить
В Волгограде замгендиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» встретит новый год под арестом19.12.2018 13:01
Расследования 19.12.2018 13:01
10594 17 Обсудить
В Волгоградской области муниципальное имущество стоимостью 20 млн рублей незаконно передали частникам19.12.2018 09:57
Расследования 19.12.2018 09:57
1314 1 Обсудить
В Волгоградской области бывшего военнослужащего отправили в тюрьму за торговлю наркотиками18.12.2018 18:24
Расследования 18.12.2018 18:24
5263 1 Обсудить
Экс-депутату гордумы Волгограда под арестом разрешили личную жизнь по телефону18.12.2018 17:26
Расследования 18.12.2018 17:26
2701 8 Обсудить
Около года жительница Волгограда добивалась установки пандуса для сына-инвалида18.12.2018 15:47
Расследования 18.12.2018 15:47
4251 4 Обсудить
В Волгограде разыскивают женщину с желтыми волосами17.12.2018 10:31
Расследования 17.12.2018 10:31
6102 3 Обсудить
В Волгограде главу фирмы по ремонту судов обвиняют в неуплате налогов17.12.2018 09:07
Расследования 17.12.2018 09:07
3053 2 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за наркотические и огнестрельные «находки»16.12.2018 07:12
Расследования 16.12.2018 07:12
3623 0 Обсудить
Волгоградского подростка осудили за кражу телефона у туриста из Мексики во время ЧМ-201814.12.2018 16:26
Расследования 14.12.2018 16:26
5562 1 Обсудить
В Волгограде возбудили дело о пропаже с теплохода моториста-рулевого14.12.2018 12:47
Расследования 14.12.2018 12:47
1735 3 Обсудить
Суд в Волгограде лишил прав водителя за наезд на подростков и бегство с места ДТП14.12.2018 12:32
Расследования 14.12.2018 12:32
5789 10 Обсудить
Партнеры волгоградской УК встретят новый год в СИЗО13.12.2018 17:54
Расследования 13.12.2018 17:54
7302 0 Обсудить
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в Волгограде13.12.2018 16:22
Расследования 13.12.2018 16:22
7536 7 Обсудить
Реклама