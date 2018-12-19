Экономика
Маленькие гости «ЕвроХим-ВолгаКалия» снабжены спецодеждой и готовы к знакомству с предприятием

ЕвроХим-ВолгаКалий: предприятие начинается со средств индивидуальной защиты

Экономика 19.12.2018 11:56
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19.12.2018 11:56

 
Для 250 гостей, посетивших «ЕвроХим-ВолгаКалий», знакомство с предприятием всегда начиналось с облачения в средства индивидуальной защиты, которые тщательно подбирают специалисты административного отдела.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, согласно требованиям промышленной безопасности на промышленной площадке Гремячинского ГОКа категорически запрещено находиться без использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). И в повседневной жизни предприятия уделяется большое внимание контролю применения СИЗ сотрудниками предприятия и подрядных организаций.
«Не только работники, но и гости, посещающие строящийся комбинат, в обязательном порядке переодеваются в спецодежду. Обязанность обеспечивать все пребывающие делегации и гостей СИЗ возложена на административный отдел «ЕвроХим-ВолгаКалия». Подобрать размеры и подготовить СИЗ к применению входит в число производственных обязанностей специалиста административного отдела Юлии Дуенко. Именно Юлия подбирает подходящие каждому гостю размеры спецодежды, готовит комплекты СИЗ, помогает, например, отрегулировать каску или выбрать нужной формы защитные очки. Задача, казалось бы, не сложная, но требующая внимания и творческого подхода. Ведь размеры у всех разные, и тесные или слишком просторные ботинки, например, могут причинить гостю большие неудобства, создать негативные впечатления от посещения комбината. К тому же, выглядеть, даже в средствах индивидуальной защиты, все хотят хорошо», - рассказали на предприятии.

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