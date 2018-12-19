Лже-врачи украли у волгоградской пенсионерки крупную сумму денег





Более 200 тысяч рублей пропало у 81-летней жительницы Волгограда после визита лже-врачей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерка сама пустила злоумышленников в квартиру. Они представились сотрудниками больницы и предложили помощь пожилой женщине.

После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу денег и сражу же обратилась в полицию.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативные мероприятия для установления и задержания преступниц.

Сотрудники полиции региона в очередной раз напоминают, что не стоит пускать к себе домой посторонних и вступать с ними в диалоги. А также проверять удостоверения, если визитеры представляются сотрудниками каких-либо служб.