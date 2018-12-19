В драку в школе Волгоградской области «ввязались» единороссы





Обстоятельства увольнения учителя волжской школы №28 Виктора Жукова проверит государственная трудовая инспекция Волгоградской области в рамках своих полномочий. Об этом заявил секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков после посещения школы №28. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении партии, поводом для посещения образовательного учреждения главным единороссом Волгоградской области и депутатами облдумы из фракции «ЕР» стал конфликт учителя технологии Виктора Жукова и директора школы Надежды Бояркиной, которая возглавляет фракцию «Единой России» в Волжской гордуме, закончившийся увольнением педагога. Виктор Жуков был уволен в ноябре по ст. 336 п.2 Трудового Кодекса РФ – «Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника». Виктор Жуков с увольнением не согласился и подал в суд иск о восстановлении трудовых прав.

Депутаты встретились с педагогами, учениками, представителями родительского комитета, пообщались с руководством МОУ СОШ № 28 и города. Как отметил секретарь Волгоградского реготделения ЕР Сергей Горняков, в школе учебный процесс проходит в обычном режиме.

«В школе все спокойно, уроки проходят по расписанию. Дети занимаются, учителя при деле. Ничто не говорит о том, что здесь произошел какой-то конфликт, и в этот спор вовлечены дети. Для нас важно не допустить повторения конфликтных ситуаций. В образовательных учреждениях необходимо уделить должное внимание профилактике, проводить больше бесед, как с педагогами, так и учениками. Важно вести разговор на понятном для всех языке – языке мира и взаимопонимания. Нужно сделать все возможное, чтобы дети учились в комфортной среде», - подчеркнул Сергей Горняков. Теперь к проверке обстоятельств конфликта, которые привели к увольнению Виктора Жукова, подключится трудинспекция Волгоградской области.

Напомним, о своей истории Виктор Жуков поведал в соцсетях. По его версии, руководство школы таким образом отомстило ему за жалобы на недостаток необходимого оборудования для проведения уроков технологии, в том числе и президенту Владимиру Путину. Виктор Жуков отрицает обвинения в избиении ученика. По его словам, драка между учениками произошла в его отсутствие, когда он находился в кабинете директора. А заявление на якобы имевшее место избиение написала мама ученика, который и был зачинщиком драки.

Ранее в администрации Волжского заявляли, что уволенный учитель сознательно «политизирует» ситуацию и подчеркнули, что защитой трудовых прав надо заниматься в суде.

Фото сайта регионального отделения "Единой России".