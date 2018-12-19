В драку в школе Волгоградской области «ввязались» единороссы

Общество 19.12.2018 09:08
4225 3
19.12.2018 09:08
Обстоятельства увольнения учителя волжской школы №28 Виктора Жукова проверит государственная трудовая инспекция Волгоградской области в рамках своих полномочий. Об этом заявил секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков после посещения школы №28. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении партии, поводом для посещения образовательного учреждения главным единороссом Волгоградской области и депутатами облдумы из фракции «ЕР» стал конфликт учителя технологии Виктора Жукова и директора школы Надежды Бояркиной, которая возглавляет фракцию «Единой России» в Волжской гордуме, закончившийся увольнением педагога. Виктор Жуков был уволен в ноябре по ст. 336 п.2 Трудового Кодекса РФ – «Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника». Виктор Жуков с увольнением не согласился и подал в суд иск о восстановлении трудовых прав.
Депутаты встретились с педагогами, учениками, представителями родительского комитета, пообщались с руководством МОУ СОШ № 28 и города. Как отметил секретарь Волгоградского реготделения ЕР Сергей Горняков, в школе учебный процесс проходит в обычном режиме.
«В школе все спокойно, уроки проходят по расписанию. Дети занимаются, учителя при деле. Ничто не говорит о том, что здесь произошел какой-то конфликт, и в этот спор вовлечены дети. Для нас важно не допустить повторения конфликтных ситуаций. В образовательных учреждениях необходимо уделить должное внимание профилактике, проводить больше бесед, как с педагогами, так и учениками. Важно вести разговор на понятном для всех языке – языке мира и взаимопонимания. Нужно сделать все возможное, чтобы дети учились в комфортной среде», - подчеркнул Сергей Горняков. Теперь к проверке обстоятельств конфликта, которые привели к увольнению Виктора Жукова, подключится трудинспекция Волгоградской области.
Напомним, о своей истории Виктор Жуков поведал в соцсетях. По его версии, руководство школы таким образом отомстило ему за жалобы на недостаток необходимого оборудования для проведения уроков технологии, в том числе и президенту Владимиру Путину. Виктор Жуков отрицает обвинения в избиении ученика. По его словам, драка между учениками произошла в его отсутствие, когда он находился в кабинете директора. А заявление на якобы имевшее место избиение написала мама ученика, который и был зачинщиком драки.
Ранее в администрации Волжского заявляли, что уволенный учитель сознательно «политизирует» ситуацию и подчеркнули, что защитой трудовых прав надо заниматься в суде.
Фото сайта регионального отделения "Единой России".
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
26404 14
16.12.2018 12:32
31015 0
01.12.2018 17:48
22807 0
Гипермаркет в Волгограде заплатит 300 тыс рублей за торговлю испорченным молоком19.12.2018 11:00
Фонд капремонта Волгоградской области расторг договор с коллекторской фирмой после вмешательства прокуратуры19.12.2018 10:45
В Волгограде общественникам озвучили новый мусорный тариф для населения18.12.2018 16:40
Забытый в Волгоградской области поезд до Урюпинска «забуксовал» в коридорах власти18.12.2018 16:39
Железнодорожники пообещали до нового года открыть переезд на Тулака в Волгограде18.12.2018 16:33
В администрации Волгоградской области показали фейковый унитаз для губернатора18.12.2018 14:30
В Волгоград прибывает чудотворная икона18.12.2018 14:17
Не простые, а золотые: в Волгоградской области продолжают дорожать яйца18.12.2018 13:42
Падал снег: природа помогает жителям Волгограда ощутить приближение праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)18.12.2018 13:05
В Волгоградской области ревизоры забраковали в магазинах 400 кг рыбной продукции18.12.2018 12:35
Командующий 8-й армией подведет итоги года в Волгоградской области18.12.2018 11:50
Волгоградская область получит деньги на дороги из федерального центра18.12.2018 09:20
Большая «Охота на мечту» покоряет покупателей Ворошиловского торгового центра18.12.2018 09:17
«Золотой» унитаз губернатора Волгоградской области оказался фейком17.12.2018 20:18
Общественная палата Волгоградской области ушла от насущных проблем в прошлое17.12.2018 20:12
Реклама