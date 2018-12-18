Экс-депутату гордумы Волгограда под арестом разрешили личную жизнь по телефону

Расследования 18.12.2018 17:26
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18.12.2018 17:26
С восьми утра до полудня теперь может выходить в ближайший магазин, аптеку и поликлинику бывший депутат городской думы Евгений Щур, который обвиняется в организации преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском областном суде, обвиняемый и его адвокат ходатайствовали о смягчении некоторых пунктов домашнего ареста, на котором Щур находится с 26 ноября этого года. Суд сегодня частично удовлетворил просьбу экс-депутата. Кроме похода в медучереждения и магазин, также с 8:00 до 12:00 бывшего народного избранника сможет посещать его мама. Также Щур теперь сможет созваниваться со своей сожительницей.
Напомним, обвиняемый Евгений Щур, а также другие фигуранты дела Федор Литвиненко и Алексей Зверев находятся на домашнем аресте. Дело о многомиллионном мошенничестве в сфере автострахования длится не первый год. Каждый из бывших депутатов уже провел в СИЗО более 20 месяцев.
По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии.
Еще один обвиняемый Евгений Глазков скрывается от следствия и находится в розыске.
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