



Сегодня впервые был публично озвучен предполагаемый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для потребителей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», злободневный вопрос стал причиной для созыва расширенного заседания экспертной комиссии общественной палаты региона и общественного совета при комитете тарифного регулирования. Вела собрание спикер ОП ВО Татьяна Гензе, выступала председатель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова, а также заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина. Всего на заседании присутствовали около тридцати человек, в том числе - руководство ООО "Управление отходами - Волгоград".





Как прозвучало на совещании, тариф, по предварительным оценкам, составит 112 рублей 77 копеек с человека в многоквартирных домах и 111 рублей 13 копеек - в частном секторе. Впрочем, обсуждается и другой вариант, согласно которому плата в среднем увеличится на 2 рубля. Но это произойдет в случае, если региональный оператор докажет обоснованность включения доставки квитанций об оплате услуги в тариф. Также была озвучена и примерная стоимость кубического метра твердых коммунальных отходов - около 547 рублей, но это без учета НДС.

В Волгоградской области тариф, к слову, будет значительно дешевле, чем в Ставропольском крае, Кировской и Тульской областей (134- 150 рублей). А вот в Липецкой и Ивановской областях плата будет меньше и составит 86-96 рублей).

Общая плата для квартиры или индивидуального дома будет рассчитываться исходя из количества зарегистрированных в квартире или индивидуальном доме жителей. После того, как предварительные параметры тарифа были озвучены, прессу попросили удалиться.

Напомним, тарифы на вывоз мусора для населения Волгоградской области начнут применяться с 1 января 2019 года. С этой же даты приступит к своей работе региональный оператор по обращению с ТБО – ООО «Управление отходами Волгоград».

В настоящее время плата за вывоз мусора входит в состав расходов на содержание многоквартирных домов, ее размер зависит от площади квартиры. В частном секторе жители должны самостоятельно заключать договоры с коммерческими структурами на вывоз отходов. Так называемая мусорная реформа подразумевает, что ответственным за сбор, перевозку и утилизацию мусора на территории всего региона будет одна единственная компания, отобранная в результате конкурсной процедуры. Аналогичная схема с нового года будет применяться на территории всей страны.