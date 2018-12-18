Железнодорожники пообещали до нового года открыть переезд на Тулака в Волгограде





Закрытый с 6 декабря железнодорожный переезд в Советском районе Волгограда откроют, как и планировалось, после 27 декабря, сообщает ИА «Высота 102». То, что сейчас на переезде 6 км перегона Волгоград-2 - Ельшанка идут ремонтные работы, согласованные с региональной администрацией, подтвердили сегодня на пресс-конференции представители Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Жители Волгограда вот уже две недели испытывают неудобства из-за закрытого переезда и активно выражают беспокойство в соцсетях. Для того, чтобы попасть в южную часть Волгограда приходится совершать объезд по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую. Ранее железнодорожники распространили пресс-релиз, в котором просили автомобилистов отнестись к временным неудобством с пониманием.