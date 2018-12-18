Спикеру гордумы Волгограда разрешат остаться "голубем мира"





Действующий Порядок осуществления органами местного самоуправления Волгограда международных, региональных и внешнеэкономических связей может претерпеть изменения, сообщает ИА "Высота 102". По данным Волгоградской гордумы, комитет гордумы по местному самоуправлению поддержал проект решения, регламентирующий передачу части полномочий данной сферы руководителю представительного органа власти Волгограда. Им, напомним, является Андрей Косолапов.

В настоящее время обязанности по представлению города Волгограда как Центра народной дипломатии на международных и региональных площадках межмуниципального сотрудничества возложены на главу города – главу администрации Волгограда. Теперь, согласно проекту решения, эти функции, по предложению главы Волгограда, могут быть делегированы председателю Волгоградской городской думы. Речь, в частности, идет о приеме делегаций или отдельных лиц из иностранных государств или субъектов РФ в рамках их пребывания в Волгограде, проведение переговоров с представителями российских и зарубежных муниципальных образований, представление города на площадках народной дипломатии, а также в международных организациях, участником которых является Волгоград.

Напомним, что в прежнем созыве представительного собрания главой города и руководителем думы в одном лице был Андрей Косолапов. О своей работе в прежнем статусе он сам говорил так : "Выполнял полномочия на федеральном и международном уровне по продвижению имиджа Волгограда и защите исторической правды. Были достигнуты большие успехи. Мы встряхнули пыль с плеч нашего Волгограда, который начали забывать. На всех континентах заговорили о Волгограде".

Новый состав гордумы был избран 9 сентября текущего года. С началом его работы вступили в силу и поправки, внесенные в Устав города прежним созывом, согласно которым глава Волгограда теперь избирается по конкурсу, а не из числа депутатов, как было ранее. Андрей Косолапов, который прошел в новый состав гордумы, был избран ее председателем. Главой Волгограда стал Виталий Лихачев.



