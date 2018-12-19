Общество

Депутаты Волгоградской гордумы пошли в суд на УФАС

Общество 19.12.2018 15:45
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19.12.2018 15:45


Волгоградская гордума вызвала волгоградских антимонопольщиков в суд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, размещенные на сайте арбитражного суда Волгоградской области, депутаты не согласны с выданным УФАС предписанием в их адрес и требуют его отменить. Речь идет о скандальном документе – порядке размещения нестационарных торговых объектов и типовой формы договора на размещение таких объектов, который был утвержден депутатами гордумы.
В частности, в приложении к типовому договору устанавливаются требования и условия, соблюдение которых необходимо для размещения нестационарного торгового объекта, а именно: площадь благоустройства; описание благоустройства: площадь мощения; количество и виды малых архитектурных форм; описание малых архитектурных форм; количество объектов озеленения; описание объектов озеленения, а также площадь уборки прилегающей территории.
Как считают в Волгоградском УФАС, на предпринимателей этими пунктами возлагается ответственность за содержание прилегающей территории и созданию на ней объектов благоустройства. Но это является обязанностью муниципалитета, уверены в антимонопольном органе. Следовательно, принятый документ нарушает закон о конкуренции. К слову, на заседании в Волгоградском УФАС были приведены конкретные примеры, когда несоблюдение предпринимателями оговоренных пунктов приводили к расторжению с ними договоров на размещение торговых объектов. 
Основанием для реагирования антимонопольной службы послужили материалы проверки прокуратуры Волгограда. В адрес Волгоградской гордумы еще в конце прошлого года поступило предупреждение из УФАС о необходимости привести положения документа в соответствии с законом, впоследствии срок исполнения предупреждения был продлен до марта. В связи с отсутствием реакции на предупреждение в октябре комиссия Волгоградского УФАС направила в адрес гордумы предписание. Было открыто административное производство в отношении депутатов Волгоградской гордумы. Теперь спор антимонопольного ведомства и представительного органа рассмотрит суд. 

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