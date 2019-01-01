Среди известных волгоградцев обнаружились «свинки»

Общество 01.01.2019 15:09
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01.01.2019 15:09
В числе известных волгоградцев обнаружились свиньи – к счастью, только по гороскопу. 2019 год готовит «именинникам», если верить восточным мудрецам, немало приятных сюрпризов и в целом будет благоволить во всех их добрых начинаниях.
Так кто эти счастливчики? Есть ли что-то общего у рожденных в 1959, 1971, 1983 или 1995 годах?.. Звезды говорят, что свиньи, они же кабаны, - весьма приятные особы, отличаются добротой и бескорыстием. Свинья не любит врать, а если и приходится, то только в целях самозащиты. Они стремятся к достойному уровню жизни, но не фанатеют от роскоши. Как правило, кроме основной работы свиньи занимаются чем-то еще, что приносит прибыль.
Есть ли сходство у известных в Волгограде личностей с главным символом нового года – спросить лучше у них самих.А вот некоторые из них:
Николай Максюта (1947)
Николай Кириллович являлся главой администрации Волгоградской области с 1997 по 2009 годы. Николай Максюта всегда был своим, хотя и родился на Украине, но именно здесь он стал директором судостроительного завода. Никогда не предпринимал попыток сложить с себя вину и переложить на другие плечи. Всегда был на связи с теми, кто работал на местах, а главы районов всегда могли попасть в его кабинет вне очереди. А уж про какие-то скандалы, которые сотрясали регион при бывших назначенцах, и вовсе невозможно было представить.
Юрий Моисеев (1959)
Заслуженный металлург России. Руководил алюминиевыми заводами и комбинатами в Украине, Черногории и российских регионах (Свердловской области, Карелии). С 2013 года возглавляет Волгоградский алюминиевый завод, а с сентября 2018 года является депутатом Волгоградской гордумы.
Олег Ярыгин (1971)
Кандидат медицинскийх наук, член партии «Единая Россия», по специальности – акушер-гинеколог. Второй созыв подряд является депутатом Волгоградской гордумы. Возглавляет ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области. Увлекается рыбалкой, охотой, фитнесом, горными лыжами и туризмом.
Геннадий Кузнецов (1983 год)
И снова депутат Волгоградской гордумы. Геннадий закончил Волгоградскую академию МВД по специальности «Юрист». Профессиональные навыки применил в семейном мукомольном бизнесе. Женат, двое детей.
Александр Чунаков (1959)
Бывший глава администрации Волгограда приехал в областной центр в 2013 году из Камышина, мэром которого был 11 лет. После ухода с поста сити-менеджера возглавил Волгоградстат.
Михаил Музраев (1959)
Михаил Кандуевич – один из немногих руководителей силовых ведомств региона, рожденных в Волгоградской области. Он родом из Калачевского района. Служил на атомной подлодке в Тихом океане, закончил юридический институт и всю жизнь отдал органам правопорядка. Следственным управление СК РФ руководит с 2007 года.
Дмитрий Калашников (1971)
Депутат Волгоградской областной думы и лидер реготделения «Справедливой России». Политическую должность занял в начале года, пришел «на выжженное поле». Его предшественник, беглый экс-депутат Госдумы, фигурант уголовного дела Олег Михеев фактически парализовал партийную работу в области. Калашников взялся «разгребать Авгиевы конюшкни». Первые выборы при новом руководстве прошли не слишком удачно для обновленного подразделения эсеров – только один партиец прошел этой осенью в Волгоградскую городскую думу. В 2019 году состоятся выборы в областное заксобрание.
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