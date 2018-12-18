Не простые, а золотые: в Волгоградской области продолжают дорожать яйца





Стоимость десятка яиц в Волгоградской области снова увеличилась. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, опубликовавшего итоги еженедельного мониторинга цен на основные продукты питания. Так, по сравнению с датой последней актуализации – 10 декабря, цена десятка яиц по данным на 17 декабря увеличилась на 3,2% и составила в среднем 66,27 руб. Напомним, на 10 декабря Волгоградстат приводил данные, свидетельствующие о росте цен на яйца почти на 9% по сравнению с показателями на 3 декабря.

К слову, повысились цены не только на этот продукт. Так, увеличилась стоимость свежих огурцов (111,4%) – средняя цена за килограмм составляет на 17 декабря 115,86 руб. за килограмм, помидоров – (111,94%) – средняя цена 108,38 руб. за килограмм. Подорожал лук – (103,05%) – средняя цена за килограмм 19,93 руб. Но есть и хорошие новости, в частности, о колбасе. Например, килограмм колбасы полукопченой и варено-копченой в среднем на 17 декабря стоит 403,8 руб. за килограмм. Это почти на 1,5% меньше по сравнению с данными недельной давности. Также, как сообщает Волгоградстат, подешевел и картофель – снижение составило почти 3%, и средняя цена этого корнеплода составляет на 17 декабря 20,14 руб. за килограмм.



