Общество

В администрации Волгоградской области показали фейковый унитаз для губернатора

Общество 18.12.2018 14:30
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18.12.2018 14:30


Две неприметные комнатки на третьем этаже здания администрации Волгоградской области с обозначениями «М» и «Ж» - вот что на самом деле представляет собой фейковый унитаз для губернатора, явившийся плодом фантазии авторов придуманных новостей. Сотрудники, работающие в здании на проспекте Ленина, 9, пользующиеся этими туалетами на протяжении многих лет, признались корреспондентам ИА «Высота 102», что пытались найти в кабинках скромного клозета тот самый фейковый унитаз. Но шедевра сантехнической мысли обнаружить, увы, не удалось. Да и губернатора даже рядом здесь практически не видят – кабинет главы региона расположен в другом крыле здания администрации региона. 
Что же на самом деле происходит в туалетах администрации Волгоградской области? В общественных уборных, расположенных на третьем этаже, начинается ремонт – здесь планируется заменить унитазы, полы, обновить стены. Туалеты для сотрудников и посетителей администрации Волгоградской области располагаются рядом с Ситуационным центром, их приведут в порядок, так как ремонта здесь не было уже много лет. Ситуационный центр был оборудован в этом году, именно сюда, в частности, поступала вся информация и принимались управленческие решения во время чемпионата мира по футболу-2018. Помимо уборных, планируется также отремонтировать лестницу, ведущую с первого на четвертый этаж. В закупку включены и установка  двух противопожарных дверей на нескольких этажах, что обусловлено требованиями безопасности, а также рольставни. 
Напомним, всего на частичный ремонт здания администрации Волгоградской области было выделено около 4 миллионов рублей. Планируется отремонтировать помещений общей площадью более ста квадратных метров. 

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