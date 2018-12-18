Общество 18.12.2018 14:30
6245 33
18.12.2018 14:30
Две неприметные комнатки на третьем этаже здания администрации Волгоградской области с обозначениями «М» и «Ж» - вот что на самом деле представляет собой фейковый унитаз для губернатора, явившийся плодом фантазии авторов придуманных новостей. Сотрудники, работающие в здании на проспекте Ленина, 9, пользующиеся этими туалетами на протяжении многих лет, признались корреспондентам ИА «Высота 102», что пытались найти в кабинках скромного клозета тот самый фейковый унитаз. Но шедевра сантехнической мысли обнаружить, увы, не удалось. Да и губернатора даже рядом здесь практически не видят – кабинет главы региона расположен в другом крыле здания администрации региона.
Что же на самом деле происходит в туалетах администрации Волгоградской области? В общественных уборных, расположенных на третьем этаже, начинается ремонт – здесь планируется заменить унитазы, полы, обновить стены. Туалеты для сотрудников и посетителей администрации Волгоградской области располагаются рядом с Ситуационным центром, их приведут в порядок, так как ремонта здесь не было уже много лет. Ситуационный центр был оборудован в этом году, именно сюда, в частности, поступала вся информация и принимались управленческие решения во время чемпионата мира по футболу-2018. Помимо уборных, планируется также отремонтировать лестницу, ведущую с первого на четвертый этаж. В закупку включены и установка двух противопожарных дверей на нескольких этажах, что обусловлено требованиями безопасности, а также рольставни.
Напомним, всего на частичный ремонт здания администрации Волгоградской области было выделено около 4 миллионов рублей. Планируется отремонтировать помещений общей площадью более ста квадратных метров.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
26354 14
16.12.2018 12:32
30922 0
01.12.2018 17:48
22784 0
В Волгограде общественникам озвучили новый мусорный тариф для населения18.12.2018 16:40
Забытый в Волгоградской области поезд до Урюпинска «забуксовал» в коридорах власти18.12.2018 16:39
Железнодорожники пообещали до нового года открыть переезд на Тулака в Волгограде18.12.2018 16:33
В Волгоград прибывает чудотворная икона18.12.2018 14:17
Не простые, а золотые: в Волгоградской области продолжают дорожать яйца18.12.2018 13:42
Падал снег: природа помогает жителям Волгограда ощутить приближение праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)18.12.2018 13:05
В Волгоградской области ревизоры забраковали в магазинах 400 кг рыбной продукции18.12.2018 12:35
Командующий 8-й армией подведет итоги года в Волгоградской области18.12.2018 11:50
Волгоградская область получит деньги на дороги из федерального центра18.12.2018 09:20
Большая «Охота на мечту» покоряет покупателей Ворошиловского торгового центра18.12.2018 09:17
«Золотой» унитаз губернатора Волгоградской области оказался фейком17.12.2018 20:18
Общественная палата Волгоградской области ушла от насущных проблем в прошлое17.12.2018 20:12
В Волгоградской области многодетные семьи смогут сами выбирать бесплатные земельные участки17.12.2018 17:15
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей за дырки на крыше17.12.2018 15:39
Волгоградский филиал МГЭУ попал под санкции Рособрнадзора17.12.2018 14:47
Реклама