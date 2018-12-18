Общество

Падал снег: природа помогает жителям Волгограда ощутить приближение праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 18.12.2018 13:05
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18.12.2018 13:05




За две недели до наступления нового 2019 года погода порадовала волгоградцев настоящей зимой. Ведь готовится к празднику всегда веселее, когда город покрыт не жидкой грязью, а белым и пушистым снегом. Но в случае с Волгоградом и местным климатом все может измениться буквально за пару дней - снежная красота просто вдруг растает. Хотя, конечно, для кого-то снег - радость, а для кого-то, например, автомобилистов и коммунальщиков, определенные сложности. Но все равно - ловим мгновения, запоминаем настроение и смотрим зимний фоторепортаж ИА «Высота 102». 













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