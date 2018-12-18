Командующий 8-й армией подведет итоги года в Волгоградской области





Организационно-мобилизационный сбор руководящего состава 8-й армии Южного военного округа пройдет в Волгоградской области на базе мотострелкового соединения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, более 500 офицеров управления армии, соединений и воинских частей под руководством командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева подведут итоги года, выработают единые методики проведения занятий по боевой и мобилизационной подготовкам, разноуровневых учений и проверок боеготовности соединений и воинских частей 8-й армии.

В течение трех дней в ходе теоретических и практических занятий для командного состава будут продемонстрированы методы подготовки военнослужащих по призыву и по контракту с учетом перевооружения войск армии ЮВО на новые образцы военной техники, а также с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По итогам года наиболее отличившиеся военнослужащие будут награждены государственными и ведомственными наградами, а ряду должностных лиц присвоены очередные воинские звания.



