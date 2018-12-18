Происшествия

Трое волгоградцев задержаны за воровство продуктов из супермаркета

Происшествия 18.12.2018 11:14
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18.12.2018 11:14


Росгвардейцы задержали троих жителей Волгограда за совершение краж из супермаркета. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, 41-летнего местного жителя и супружескую пару поймали в Дзержинском районе города. Мужчина совершил кражу продуктов на 5 тысяч рублей. Семейная пара, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, также, видимо, решила украсить свой предновогодний стол противоправным способом. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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