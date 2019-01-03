Прилетайте, гости дорогие!: кто из ВИПов посетил Волгоград в 2018 году

Ушедший в историю 2018-й год для Волгограда оказался богат на гостей. Приезд в город на Волге очень важных персон федерального уровня был связан с самыми разными событиями.









Президент страны Владимир Путин прилетал в Волгоград 2 февраля для того, чтобы почтить память защитников Сталинграда, возложить цветы на Мамаевом кургане и поздравить жителей города-героя с 75-й годовщиной победы в одной из величайших битв.









Визиты в Волгоград Виталия Мутко - заместителя председателя правительства РФ, были связаны с футболом. Чиновник высокого ранга курировал подготовку города к чемпионату мира по футболу и, кстати, был одним из тех, кто поспособствовал тому, чтобы 9 мая в Волгограде на новом стадионе за полтора месяца до ЧМ прошел финал Кубка России.





Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил Волгоград в конце февраля для того чтобы в закрытом режиме провести совещание с сотрудниками силовых структур. В программу визита входило также посещение Мамаева кургана и возложение цветов к памятнику чекистам. После церемонии главнокомандующий войсками национальной гвардии сфотографировался на память с девушками из единственного в стране ретро-взвода регулировщиц.





Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 11 ноября принял участие в торжествах по случаю 75-летия начала контрнаступления под Сталинградом, а в середине марта провел в Волгограде встречу с представителями общественных организаций. Местами это было не скучно.





Занимавший тогда пост главы МЧС Владимир Пучков побывал в Волгограде в начале апреля - для того, чтобы на месте оценить ситуацию с паводком. Сразу по прибытии в аэропорт Гумрак министр пересел на вертолет и увидел сверху подтопленные северные районы Волгоградской области.





Завораживающим и фантастически профессиональным назвали зрители выступление в Волгограде симфонического оркестра Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижера Валерия Гергиева. Концерт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля прошел в ЦКЗ на центральной набережной 11 апреля.





Также в этом году в Волгограде побывали министр спорта Павел Колобков, сопредседатель фонда «Сколково» и бывший зампредседателя правительства России Аркадий Дворкович, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и другие.



