Большая «Охота на мечту» покоряет покупателей Ворошиловского торгового центра

Общество 18.12.2018 09:17 Реклама
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18.12.2018 09:17
Акция «Охота на мечту»*, объявленная 5 ноября 2018 года, набирает обороты и уже сотни счастливчиков приняли в ней участие. Сувениры и подарки, угощения для праздничного стола и многое другое ждёт покупателей в Ворошиловском торговом центре. «А каждая покупка в салонах и магазинах торгового центра – это прекрасная возможность получить оригинальный подарок, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ТЦ «Ворошиловский», – стать участником акции «Охота на мечту» и сделать еще один уверенный шаг к шопингу на 100 000 рублей».
*С 5 ноября 2018 г. по 8 марта 2019 г. за единовременную покупку от 5000 рублей в ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекрёсток») покупатель получит гарантированный приз - термокружку. А в финале акции счастливчиков ждет розыгрыш, главным призом которого станет шопинг на 100 000 рублей.
Подробную информацию об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на официальном сайте ТЦ «Ворошиловский», по телефону: 8-937-090-24-22 и в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 18+
Организатор ООО «ТЦ-Мегаполис», ОГРН 1043400416773, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9б
Facebook: www.facebook.com/vtcvlg
Vkontakte: vk.com/vtcvlg
Instagram: www.instagram.com/vtcvlg/
#ворошиловскийтц#тцворошиловский#акция #охотанамечту#подарки#тогрушкаслюбовью
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