Общество 02.01.2019 06:40
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02.01.2019 06:40
Новый год для некоторых героев публикаций ИА «Высота 102», судя по всему, не несет большой радости и надежды. Во всяком случае, как признались они журналистам информагентства, год новый, а проблемы все те же. Редакция вспомнила некоторые печальные истории волгоградцев.
«Непотопляемым» называют жители дома №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда застройщика печально знаменитого «голого» дома в Волгограде руководителя ООО «Энергопром» Алексея Щербина. Он так и не выполнил обещание привести дом в порядок, хотя клялся, что очень скоро «жители забудут про фасад, как про страшный сон», он уже нашел инвестора, который устранит все недоделки, за которые ему «стыдно». Судя по всему, не указ для него и решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25 января 2016 года, который обязал ООО «Энергопром» в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки. Людям обещали помочь все: судебные приставы, правоохранительные органы, органы власти, «Единая Россия» и Уполномоченный по правам человека. Однако Новый год дом встречает именно в таком виде.
Ветеран труда, 89-летний житель Волгограда Владимир Авакович Зульфугаров, как и многие его соседи, влачит жалкое существование в двухэтажке в поселке 4-й участок Краснооктябрьского района Волгограда. Пожилой человек боится быть заживо похороненным в своем доме, который до сих пор не признан аварийным, несмотря на перекошенные стены, огромные трещины, падающий потолок, прогнившие полы, плесень и грибок. Даже съезд в подъезде, чтобы можно ему было на коляске из квартиры спуститься, управляющая компания сделала так, что угол наклона вообще не подходит, а сами швеллеры оказались шире, чем сама коляска. Поэтому по-прежнему его выносят на улицу на руках.
Ситуация с точностью до наоборот у жителей Калача-на-Дону, которые категорически отказываются покидать свои дома, признанные районными властями аварийными. Но люди утверждают, что с 2010 по 2017-й в их домах провели капитальный ремонт, на который потрачено из бюджета порядка 400 миллионов рублей. Теперь дома хотят снести, людям отключили воду, свет и отопление, но они категорически отказываются съезжать в новые трехэтажки, которые, по их утверждению, намного хуже. Люди выходят на митинги и пикеты, просят проверить законность траты бюджетных средств на капремонт, действия должностных лиц на коррупцию при реализации программы переселения из аварийного жилья.
Обитателям дома №1Б по улице Скосырева, который еще недавно был общежитием строительного техникума и расположен напротив здания администрации, где работает заместитель губернатора региона Валентина Гречина, до такой степени не повезло с управляющей компанией ООО «Комплекс», что они заподозрили ее в коррупции. Они платят огромные деньги за коммунальные услуги, которых нет, в подвальном помещении вода, живут они с комарами и вонью, санитарное состояние придомовой территории ужасающее и так далее, и так далее. На десятки обращений получают только отписки. Между тем, пока люди обивали пороги, «Комплекс» признали банкротом: кредиторская задолженность данной УК - более 11 миллионов рублей, но лицензии она не лишена.
Нет пока решений с заброшенным зданием детского сада по улице Вершинина, 29а, которое расположилось в жилом секторе, где проживают сотни семей, а напротив находится отделение лечебного учреждения «Детский противотуберкулезный санаторий №3». Тут обосновались бомжи, наркоманы, другие криминальные элементы, а сама территория напоминает отхожее место. Здание было продано частному предпринимателю, но от этого людям не стало легче, поэтому они пригласили чиновников и депутатов пожить рядом с этими трущобами.
Еще летом волгоградцы, проживающие на улицах Моздокской, Елецкой и Буханцева, предложили перенести мусорный контейнер, который им поставили перед их окнами, - под окна чиновников и сотрудников ООО «Управляющая компания Ворошиловского района». Они до сих пор не понимают, почему в центре площади появилась помойка, где каждую осень и зиму, с дождями и снегом и так стоит непролазная грязь. Эта территория, по их словам, давно нуждается в благоустройстве, тем более что многоэтажные дома, перед фасадом которых устроили отхожее место, в этом контейнере абсолютно не нуждаются. Тем не менее, люди до сих пор «наслаждаются» ужасающим «пейзажем»от мусорного контейнера, который давно должен быть возвращен на свое старое место.
Два года ждут горожане, когда заработает фонтан на Спартановке, который открывался с большой помпой и, действительно, радовал и взрослых и детей. Особенно красиво это светодинамическое сооружение смотрелось в темное время суток, когда били с разной высотой более 50 струй. Но праздник закончился быстро, хотя деньги на сооружение были потрачены. «Может быть, власти к следующему лету вспомнят о людях? Время у них для этого достаточно», - высказались тракторозаводцы.
Верните детям детство, поставьте площадку для малышей и подростков, – просят волгоградцы, проживающие в квартале многоквартирных домов №4, №6, на улице Титова, №5 по улице Гуртьева в Волгограде. Третий год они пишут жалобы и обращения во все инстанции, включая премьер-министра страны, но судя по всему, чиновники, как утверждают волгоградцы, находят массу причин, чтобы ничего не делать. Во всяком случае, дети лишены элементарных условий для отдыха и занятий спортом.
Без питьевой воды встречают новый год селяне поселка Кирова «Новостройка» Светлоярского района Волгоградской области. Они намерены судиться с ООО «Концессии водоснабжения», которые без предупреждения отрезали им трубопровод. Написано около десятка писем чиновникам и в правоохранительные органы, в которых люди просят провести проверку деятельности «Концессий водоснабжения» по факту расторжения в одностороннем порядке договора на поставку холодного водоснабжения и водоотведения, привлечь компанию к ответственности за грубое нарушение законодательства Российской Федерации и обязать возобновить подачу воды в их дома. Ответов ждут до сих пор.
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