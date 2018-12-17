«Высота 102»ТВ: В Волгограде чиновников нацелили на последний рывок перед Новым годом

Аналитика 17.12.2018 20:11
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17.12.2018 20:11
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: на воскресном пикете местных «единороссов» призвали к ответу за ухудшение жизни волгоградцев, продавцы елок с оптимизмом ждут наплыва покупателей, чиновники завершают финансовый год и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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