Волгоградский филиал МГЭУ попал под санкции Рособрнадзора

Общество 17.12.2018 14:47
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17.12.2018 14:47
Рособрнадзор запретил Волгоградскому филиалу АНО ВО Московского гуманитарного-экономического университета прием абитуриентов. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Данная мера применена к данному университету в связи с неисполнением в установленный срок предписания по результатам проверки.
В списке "провинившихся" всего указано семь организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Так, прием абитуриентов запрещен также в Ставропольский, Чебоксарский, Нижнекамский и Клинский филиалы АНО ВО Московского гуманитарного-экономического университета. В течение какого срока действует запрет, Рособрнадзор не сообщает.
Фото с сайта Волгоградского филиала МГЭУ
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