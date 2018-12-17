Волгоградский филиал МГЭУ попал под санкции Рособрнадзора





Рособрнадзор запретил Волгоградскому филиалу АНО ВО Московского гуманитарного-экономического университета прием абитуриентов. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Данная мера применена к данному университету в связи с неисполнением в установленный срок предписания по результатам проверки.

В списке "провинившихся" всего указано семь организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Так, прием абитуриентов запрещен также в Ставропольский, Чебоксарский, Нижнекамский и Клинский филиалы АНО ВО Московского гуманитарного-экономического университета. В течение какого срока действует запрет, Рособрнадзор не сообщает.

Фото с сайта Волгоградского филиала МГЭУ



