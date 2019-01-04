Общество

Известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2018 году

Общество 04.01.2019 07:01
2915 0
04.01.2019 07:01

В 2018 году из жизни ушли известные волгоградцы, творческая, общественная и политическая деятельность которых оставила свой яркий след на волгоградской земле.  ИА «Высота 102» предлагает вспомнить земляков, которые являлись  гордостью нашей земли.

Алексей Васин 
 
Очень многие, кто знал директора музея-заповедника «Сталинградская битва»,  руководителя регионального отделения военно-исторического  общества РФ Алексея  Васина, не могут поверить, что он ушел в 51 год.  Его недолгая  жизнь была яркой,  честной, прекрасной. Потрясающий  собеседник, влюбленный в свое дело профессионал, удивительно добрый, мягкий человек, который  никогда и никому не отказывал в помощи и поддержке.  Для сотрудников редакции «Высота 102»  он  был настоящим другом, коллегой, единомышленником. 

Владимир Атопов
«Мы должны задумываться о судьбе города в долгосрочной перспективе. Если смотреть только на ноги – будем видеть только дорожную пыль.  Город не должен жить былыми заслугами».  Эти слова принадлежат человеку, который много лет был председателем волгоградского исполкома городского совета народных депутатов, - Владимиру Атопову. Именно благодаря ему в Волгограде появился скоростной трамвай, был реализован проект по берегоукреплению. Профессор волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный гражданин города, своими знаниями он охотно делился не только с молодежью, за советом и консультацией к нему обращались и руководители города и области.

Олег Иншаков  
 
Доктор экономических наук,  профессор,  Почетный гражданин Волгограда Олег Иншаков много лет  возглавлял  Волгоградский госуниверситет. Его уважали и любили студенты и преподаватели, его авторитет был непререкаем. Он  создавал новые факультеты и институты,  занимался  расширением спектра программ профессиональной подготовки, внедрением высоких технологий в образование. Опубликовал около 500  научных и учебно-методических работ, многие были изданы за рубежом. 

Тамара Карпова  
 
В течение 20 лет Тамара Ивановна Карпова,  автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР», в канун Дня  Победы выделяла из своей скромной пенсии деньги и покупала краски и кисти, чтобы обновить надпись, которую сама придумала.  Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, навеки оставшийся молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград. «Несмотря на то, что такой страны,  как Советский Союз, давно уже нет, - повторяла она,  это - наша история.  Мы были великой страной и  победили в Великой Отечественной войне, потому что вместе сражались за русские березы и святую советскую землю».  После ее смерти обновлением надписи  занимаются сотрудники музея-панорамы «Сталинградская битва». 

Александр Половинкин
 
Александра Ивановича Половинкина, бывшего ректора Волгоградского техуниверситета, доктора технических наук, профессора, одного из создателей Царицынского православного университета называли человеком многогранным. Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почетный работник высшего профессионального образования он всегда проявлял глубокий интерес к проблеме нравственного воспитания студентов. Один из создателей  Царицынского православного университета,  своим неутомимым трудом оставил о себе добрую и светлую память.

Анатолий Козлов
 
Полковник в отставке, участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года сталинградец Анатолий Венедектович Козлов  до последних своих дней рассказывал молодым о великом подвиге своего поколения. «Искажать историю смерти подобно», - говорил он. Фронтовик  не уставал повторять, что беззаветная отвага, любовь к Родине, бесконечное терпение и мужество, милость к поверженным и раскаявшимся врагам - все это наше наследие, сохранить и приумножить которое наш святой долг перед потомками. 
 
Ольга Парамонова
 
Голос легендарного диктора Центрального стадиона Волгограда Ольги Васильевны Парамоновой знают несколько поколений волгоградских болельщиков: 45 лет  она  отдала Центральному стадиону, из них более 20 - в качестве бессменного диктора на матчах «Ротора». Она  всегда была предана любимой команде, несмотря на ее взлеты и поражения. Она входила  в символическую команду ФИФА  из 11 «суперболельщиков» и  представляла волгоградский регион на официальных мероприятиях турнира, в том числе церемонии жеребьевки в Кремле. 

Александр Михайлов  
 
Жизнь инженера-конструктора ФНПЦ «Титан-Баррикады» и руководителя группы технической помощи при дивизии Ракетных войск стратегического назначения  в Тейково Ивановской области Александра Михайлова сравнивали  с подвигом летчика Алексея Маресьева. После 17 операций он остался без обеих ног, но еще 16 лет  активно работал на благо Родины. В его судьбе - история многих ракет:  это легендарные «Пионеры» и «Тополя», современнейшие «Тополь М» и «ЯРСы».  Многие называли его счастливцем.  Но этот «счастливец» так и не дождался от чиновников и депутатов осуществления единственной мечты: установки пандуса в подъезде дома в Волгограде, где жил. 



На излете уходящего года ушел из жизни доктор филологических наук,  профессор-легенда Волгоградского государственного университета - Валерий Александрович Пестерев. Блестящий знаток зарубежной литературы, эрудированный и неординарный  человек - таким его запомнят и коллеги, и выпускники университета. 
Светлая память.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
57758 53
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
31878 0
В Волгограде первые дни мусорной реформы обернулись полным «свинством»
03.01.2019 13:20
24236 45
Общество
04.01.2019 03:21
Общество 04.01.2019 03:21
2161 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 22:00
Общество 03.01.2019 22:00
20477 5 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 21:24
Общество 03.01.2019 21:24
4173 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 14:58
Общество 03.01.2019 14:58
2680 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 13:20
Общество 03.01.2019 13:20
24236 45 Обсудить

0
Далее
Общество
03.01.2019 09:15
Общество 03.01.2019 09:15
15689 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 15:11
Общество 02.01.2019 15:11
9885 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 14:37
Общество 02.01.2019 14:37
4028 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 09:23
Общество 02.01.2019 09:23
7799 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.01.2019 06:40
Общество 02.01.2019 06:40
16270 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2019 19:38
Общество 01.01.2019 19:38
11409 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2019 19:30
Общество 01.01.2019 19:30
2402 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2019 15:09
Общество 01.01.2019 15:09
8507 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2019 10:43
Общество 01.01.2019 10:43
17057 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2019 05:45
Общество 01.01.2019 05:45
8181 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:29
В Волжском под колесами машины погибла молодая женщинаСмотреть фотографии
07:01
Известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2018 годуСмотреть фотографии
03:21
Калькулятор-2019: на что жители Волгоградской области будут тратить большеСмотреть фотографии
22:00
«Народный Дозор»: голосуем за героев Смотреть фотографии
21:24
Епископ Волгоградский и Камышинский Феодор возведен в сан митрополитаСмотреть фотографии
14:58
Снеговики, конкурс-караоке и фото с хаски: Волгоград продолжает праздноватьСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде первые дни мусорной реформы обернулись полным «свинством» Смотреть фотографии
12:53
Два человека пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области полуторогодовалый ребенок насмерть подавился арахисомСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области женщина ранила сожителя ножом сразу же после наступления 2019 годаСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области пьяный рыбак ударил ледорубом своего товарищаСмотреть фотографии
09:15
Прилетайте, гости дорогие!: кто из ВИПов посетил Волгоград в 2018 годуСмотреть фотографии
05:19
«С автобусом все плохо»: общественный транспорт со времен СССР в Волгоградской области остался дефицитомСмотреть фотографии
20:05
Стоп, депутат, или чем будет жить в 2019 году Волгоградская областная думаСмотреть фотографии
15:11
Свинья «рулит»: что происходило в Сталинграде и Волгограде в годы ее властиСмотреть фотографии
14:37
В центре Волгограда отмечают Новый год по-кубински и по-французскиСмотреть фотографии
11:33
Росстат нарисовал портреты мужчин и женщин Волгоградской области в 2018 годуСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель без прав отправил в больницу двоих детей и взрослыхСмотреть фотографии
09:23
От слов к делу: как помогли в 2018 году волгоградцам публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
06:40
Несбывшиеся мечты: Волгоградцы встретили Новый год со старыми «болячками»Смотреть фотографии
19:38
Президент назначил в Волгограде районных судейСмотреть фотографии
19:30
Модным цветом 2019 стал «живой коралл»Смотреть фотографии
15:09
Среди известных волгоградцев обнаружились «свинки»Смотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области мотоцикл врезался в иномарку
11:07
Волгоградские цицероны: ТОП-10 пламенных речейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Волгоградцы пожелали своим землякам "всего побольше"Смотреть фотографииCмотреть видео
05:45
Рожденный в Волгограде чернокожий поросенок Обама «эмигрировал» в ТбилисиСмотреть фотографии
22:01
С Новым годом! Волгоград встречает праздникСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Центр Волгограда окружили «кольцом безопасности» в преддверии встречи Нового годаСмотреть фотографии
15:57
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования семьям погибших в МагнитогорскеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 