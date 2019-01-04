Известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2018 году

В 2018 году из жизни ушли известные волгоградцы, творческая, общественная и политическая деятельность которых оставила свой яркий след на волгоградской земле. ИА «Высота 102» предлагает вспомнить земляков, которые являлись гордостью нашей земли.





Алексей Васин

Очень многие, кто знал директора музея-заповедника «Сталинградская битва», руководителя регионального отделения военно-исторического общества РФ Алексея Васина, не могут поверить, что он ушел в 51 год. Его недолгая жизнь была яркой, честной, прекрасной. Потрясающий собеседник, влюбленный в свое дело профессионал, удивительно добрый, мягкий человек, который никогда и никому не отказывал в помощи и поддержке. Для сотрудников редакции «Высота 102» он был настоящим другом, коллегой, единомышленником.





Владимир Атопов

«Мы должны задумываться о судьбе города в долгосрочной перспективе. Если смотреть только на ноги – будем видеть только дорожную пыль. Город не должен жить былыми заслугами». Эти слова принадлежат человеку, который много лет был председателем волгоградского исполкома городского совета народных депутатов, - Владимиру Атопову. Именно благодаря ему в Волгограде появился скоростной трамвай, был реализован проект по берегоукреплению. Профессор волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный гражданин города, своими знаниями он охотно делился не только с молодежью, за советом и консультацией к нему обращались и руководители города и области.





Олег Иншаков

Доктор экономических наук, профессор, Почетный гражданин Волгограда Олег Иншаков много лет возглавлял Волгоградский госуниверситет. Его уважали и любили студенты и преподаватели, его авторитет был непререкаем. Он создавал новые факультеты и институты, занимался расширением спектра программ профессиональной подготовки, внедрением высоких технологий в образование. Опубликовал около 500 научных и учебно-методических работ, многие были изданы за рубежом.





Тамара Карпова

В течение 20 лет Тамара Ивановна Карпова, автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР», в канун Дня Победы выделяла из своей скромной пенсии деньги и покупала краски и кисти, чтобы обновить надпись, которую сама придумала. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, навеки оставшийся молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград. «Несмотря на то, что такой страны, как Советский Союз, давно уже нет, - повторяла она, это - наша история. Мы были великой страной и победили в Великой Отечественной войне, потому что вместе сражались за русские березы и святую советскую землю». После ее смерти обновлением надписи занимаются сотрудники музея-панорамы «Сталинградская битва».





Александр Половинкин

Александра Ивановича Половинкина, бывшего ректора Волгоградского техуниверситета, доктора технических наук, профессора, одного из создателей Царицынского православного университета называли человеком многогранным. Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почетный работник высшего профессионального образования он всегда проявлял глубокий интерес к проблеме нравственного воспитания студентов. Один из создателей Царицынского православного университета, своим неутомимым трудом оставил о себе добрую и светлую память.





Анатолий Козлов

Полковник в отставке, участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года сталинградец Анатолий Венедектович Козлов до последних своих дней рассказывал молодым о великом подвиге своего поколения. «Искажать историю смерти подобно», - говорил он. Фронтовик не уставал повторять, что беззаветная отвага, любовь к Родине, бесконечное терпение и мужество, милость к поверженным и раскаявшимся врагам - все это наше наследие, сохранить и приумножить которое наш святой долг перед потомками.

Ольга Парамонова

Голос легендарного диктора Центрального стадиона Волгограда Ольги Васильевны Парамоновой знают несколько поколений волгоградских болельщиков: 45 лет она отдала Центральному стадиону, из них более 20 - в качестве бессменного диктора на матчах «Ротора». Она всегда была предана любимой команде, несмотря на ее взлеты и поражения. Она входила в символическую команду ФИФА из 11 «суперболельщиков» и представляла волгоградский регион на официальных мероприятиях турнира, в том числе церемонии жеребьевки в Кремле.





Александр Михайлов

Жизнь инженера-конструктора ФНПЦ «Титан-Баррикады» и руководителя группы технической помощи при дивизии Ракетных войск стратегического назначения в Тейково Ивановской области Александра Михайлова сравнивали с подвигом летчика Алексея Маресьева. После 17 операций он остался без обеих ног, но еще 16 лет активно работал на благо Родины. В его судьбе - история многих ракет: это легендарные «Пионеры» и «Тополя», современнейшие «Тополь М» и «ЯРСы». Многие называли его счастливцем. Но этот «счастливец» так и не дождался от чиновников и депутатов осуществления единственной мечты: установки пандуса в подъезде дома в Волгограде, где жил.













На излете уходящего года ушел из жизни доктор филологических наук, профессор-легенда Волгоградского государственного университета - Валерий Александрович Пестерев. Блестящий знаток зарубежной литературы, эрудированный и неординарный человек - таким его запомнят и коллеги, и выпускники университета.

Светлая память.



