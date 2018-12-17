Происшествия

Полицейские из Волгоградской области поймали жителя Крыма на мошенничестве с продажей скота

Происшествия 17.12.2018 13:42
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17.12.2018 13:42


Полицейские Волгоградской области задержали 42-летнего жителя республики Крым по подозрению в серийном мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский" обратился 35-летний житель Северного Кавказа. Мужчина рассказал, что в Интернете нашел продавца крупного рогатого скота, перечислил ему 80 тысяч рублей, а затем приехал в Камышин за товаром. Однако уже в Волгоградской области понял, что его обманули.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Крыма. Его доставили в Камышин для проведения следственных действий. Установлено, что аналогичным способом он обманул еще четверых жителей России. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам", ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ – "Покушение на мошенничество". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.

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