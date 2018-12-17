Общество

Предпенсионерам в Волгоградской области разрешат судиться бесплатно

Общество 17.12.2018 12:02
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17.12.2018 12:02


Мужчины и женщины предпенсионного возраста смогут получать бесплатную юридическую помощь. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградскую облдуму, парламентский комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий рекомендовал Волгоградской областной думе поддержать федеральный законопроект о расширении списка категорий получателей бесплатной юридической помощи. Планируется, что документ будет рассмотрен депутатами Государственной думы в январе 2019 года.
Законопроектом предлагается включить в перечень категории граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными. Так, мужчины и женщины, которые достигли возраста 60 и 55 лет соответственно, будут иметь возможность воспользоваться правом получения бесплатной юридической помощи. 
Председатель профильного комитета Сергей Горняков считает эту меру поддержки существенной и своевременной. По его мнению, так будут созданы условия для получения гражданами старшего возраста квалифицированной правовой помощи в реализации, прежде всего, социально-экономических, пенсионных и трудовых прав.
В Волгоградской области закон о бесплатной юридической помощи действует с 2012 года. Воспользоваться этим правом могут малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Труда, дети-инвалиды, дети-сироты, граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и другие. Закон устанавливает виды бесплатной юридической помощи: правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов гражданина в судах, государственных, муниципальных органах, организациях.

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