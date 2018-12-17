Житель Волгоградской области 15 лет хранил найденные в поле боеприпасы





Экспертиза показала, что 32 патрона являются боеприпасами к пистолету Макарова, а два других - патроны для охотничьих ружей и карабинов. Среди изъятых боеприпасов пригодными для стрельбы оказались 11.

Мужчина пояснил, что нашел патроны в поле около 15 лет назад и принес домой. За незаконное хранение боеприпасов ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Безработный житель поселка Пятиморск Калачевского района задержан за незаконное хранение боеприпасов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, участковый уполномоченный полиции обнаружил в домовладении подозреваемого 34 металлических предмета, внешне схожих с патронами.