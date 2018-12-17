Происшествия

Житель Волгоградской области 15 лет хранил найденные в поле боеприпасы

Происшествия 17.12.2018 11:06
1089 6
17.12.2018 11:06


Безработный житель поселка Пятиморск Калачевского района задержан за незаконное хранение боеприпасов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, участковый уполномоченный полиции обнаружил в домовладении подозреваемого 34 металлических предмета, внешне схожих с патронами. 
Экспертиза показала, что 32 патрона являются боеприпасами к пистолету Макарова, а два других - патроны для охотничьих ружей и карабинов. Среди изъятых боеприпасов пригодными для стрельбы оказались 11. 
Мужчина пояснил, что нашел патроны в поле около 15 лет назад и принес домой. За незаконное хранение боеприпасов ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка
10.12.2018 22:44
14619 0
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП
07.12.2018 09:29
9855 11
Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков
22.11.2018 21:00
14031 0
Происшествия
17.12.2018 13:42
Происшествия 17.12.2018 13:42
351 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.12.2018 11:25
Происшествия 16.12.2018 11:25
5847 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.12.2018 10:53
Происшествия 16.12.2018 10:53
3878 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.12.2018 10:24
Происшествия 15.12.2018 10:24
2468 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.12.2018 12:43
Происшествия 14.12.2018 12:43
4398 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.12.2018 12:12
Происшествия 14.12.2018 12:12
7680 30 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.12.2018 11:45
Происшествия 14.12.2018 11:45
2449 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.12.2018 09:40
Происшествия 14.12.2018 09:40
3570 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 22:47
Происшествия 13.12.2018 22:47
7273 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 19:54
Происшествия 13.12.2018 19:54
3415 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 16:25
Происшествия 13.12.2018 16:25
7151 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 11:07
Происшествия 13.12.2018 11:07
5006 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 10:52
Происшествия 13.12.2018 10:52
528 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 09:56
Происшествия 13.12.2018 09:56
627 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 09:39
Происшествия 13.12.2018 09:39
5109 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:47
Волгоградский филиал МГЭУ попал под санкции РособрнадзораСмотреть фотографии
14:02
В гости к «Сказке»: в волгоградском парке поселилась Баба ЯгаСмотреть фотографии
13:42
Полицейские из Волгоградской области поймали жителя Крыма на мошенничестве с продажей скотаСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области прибыльное предприятие в одночасье стало убыточнымСмотреть фотографии
12:36
Взявшая «в плен» журналиста главврач Волгоградского наркодиспансера уволена Смотреть фотографии
12:34
Новый год в Волгограде: депутатские елки, парад Дед Морозов и фейерверкСмотреть фотографии
12:02
Предпенсионерам в Волгоградской области разрешат судиться бесплатноСмотреть фотографии
11:55
Квартира многодетной семьи в Волгограде превратилась в газовую камеру из-за бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
11:06
Житель Волгоградской области 15 лет хранил найденные в поле боеприпасыСмотреть фотографии
10:45
«Лучший по профессии» электросварщик трудится на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде разыскивают женщину с желтыми волосамиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде банк оштрафовали за незаконную комиссиюСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде главу фирмы по ремонту судов обвиняют в неуплате налоговСмотреть фотографии
08:25
«В Телетрейд Групп всё прозрачно и надёжно» — сёстры ШероновыСмотреть фотографии
08:23
«Центр управления» комфортной городской средой создается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
В Краснослободске Волгоградской области более 40 домовладений попали в «зону бешенства»Смотреть фотографии
14:47
Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублейСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области селяне примерили роль журналистов на пресс-конференции Путина Смотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссовСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде мужчина решил подзаработать ночью: угнал маршрутку и вышел в рейсСмотреть фотографии
10:53
На заснеженной трассе в Волгоградской области женщина-пассажир погибла на встречке
09:23
Волгоградцы встали на лыжиСмотреть фотографии
07:12
Жителя Волгоградской области осудили за наркотические и огнестрельные «находки»Смотреть фотографии
18:57
Новогодние чудеса в Волгоградском цирке начинаются: такое пропустить нельзяСмотреть фотографии
18:40
«Он умер от болезни, от которой не умирают»: следователи выясняют обстоятельства смерти пациента в волгоградской больницеСмотреть фотографии
18:01
На федеральных трассах в Волгоградской области ждут ухудшения погодыСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области военнослужащие впервые напишут исторический диктантСмотреть фотографии
13:30
Глава МВД по Волгоградской области взял под личный контроль ситуацию в дачном обществе "Металлург"Смотреть фотографии
13:29
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолетеСмотреть фотографии
12:19
Волгоградцев беспокоят подорожавшие яйцаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 