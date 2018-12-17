В Волгограде разыскивают женщину с желтыми волосами





Следователи из Нижегородской области просят волгоградцев оказать содействие в розыске молодой женщины. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, 32-летняя Елена Васянович 14 августа текущего года вышла из своего дома в городе Навашино Нижегородской области, и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

В день исчезновения Васянович была одета в спортивный костюм черного цвета: кофту с капюшоном и штаны, на ногах кроссовки черного цвета.

Приметы разыскиваемой: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170-175 см, лицо овальное, волосы прямые, окрашены в желтый цвет, золотая сережка в левом крыле носа.

Особы приметы: татуировка на плече левой руки в виде книги и пера, татуировка на правой стороне груди, татуировка в верхней части спины в виде иероглифа, татуировка в области поясницы слева в виде трех полос, татуировка внизу живота в виде орнамента, татуировка на тыльной стороне запястья левой руки в виде букв "Б Л", шрамы от операции на бедре и голени левой ноги, в ходе операции на голени установлена металлическая пластина, множественные шрамы на внутренних поверхностях предплечий обеих рук от порезов.

Следственные органы обращаются ко всем, кому известно о месте нахождения потерпевшей, с просьбой сообщить эту информацию в ближайший отдел полиции или по телефону "02".



