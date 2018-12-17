В Волгограде главу фирмы по ремонту судов обвиняют в неуплате налогов





Руководитель организации, специализирующейся на ремонте судов, предстанет перед судом за неуплату налогов в сумме порядка 8 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело передано для рассмотрения в Красноармейский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2 квартала 2016 года по 2 квартал 2017-го уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в декларации заведомо ложных сведений о выполнении ремонтных работ тремя субподрядными организациями. На самом деле работы выполнялись физическими лицами, в связи с чем основания для возмещения НДС отсутствовали.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в содеянном коммерсант полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.



