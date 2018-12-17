«В Телетрейд Групп всё прозрачно и надёжно» — сёстры Шероновы

Экономика 17.12.2018 08:25
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17.12.2018 08:25
Российский лицензированный форекс-дилер «Телетрейд Групп» с2017 года обслуживает клиентов в соответствии с Базовым стандартом, утвержденным Банком России. Клиенты компании Марина и Ирина Шероновы рассказали ИА «Высота 102» об их впечатлениях от торговли через Телетрейд Групп. Мы постарались понять, кто сегодня приходит на рынок Форекс.
— Марина, Ирина, вы торгуете с Телетрейд Групп уже не один месяц, и у вас уже есть представление о компании. Почему вы выбрали именно этого форекс-дилера?
— Телетрейд Групп мы выбрали потому, что здесь широкий спектр валютных пар –двадцать восемь. У других, к примеру, не больше двадцати. В Телетрейде торгуем всеми валютными парами. Используем и прямые котировки, и обратные, и кроссы. Если бы в Телетрейд Групп было золото, мы бы с удовольствием использовали и его. Но те инструменты, которые есть, нам нравятся. Всё устраивает. Мы любим Форекс.
— А в чем секрет вашей любви к Форексу?
— Много возможностей. На валютах за один день можно наторговать приличный месячный заработок.
— Какой у вас стаж на финансовом рынке?
— Почти восемь лет. Раньше работали с иностранными компаниями. Теперь с российским форекс-дилером.
— А почему вы приняли такое решение – торговать через российского форекс-дилера?
— Здесь всё чётко, понятно. Есть лицензия Центрального банка. Компания работает под надзором регулятора и подчиняется российским законам. Телетрейд Групп – член Ассоциации форекс-дилеров и гарантирует своим клиентам защиту средств. Если происходит потеря средств не по вине клиента, то из компенсационного фонда клиенту форекс-дилера выплачивается вся сумма.
Также – система номинальных счетов, на которых хранятся денежные средства клиентов Телетрейд Групп. Мы уверены, что наши средства в надежном месте. Их никуда не выводят.
— Если вернуться к торговым условиям, что еще, кроме валютных пар вас привлекает в Телетрейд?
— У нашего форекс-дилера можно открыть счет с минимальной суммой и будут доступны дробные лоты (это мини-лоты (0,1 лота) и микро-лоты (0,01 лота) на рынке Форекс; дробные лоты позволяют использовать в сделке любую сумму от общего объема средств на депозите, а также использовать в торговле неполное закрытие сделки. – Ред.). Такое не везде встретишь.В зарубежных компаниях бывает так, что только при $10 000 на торговом счете дробные лоты дают, а потом и их убирают.
— Почему, на ваш взгляд, многие люди испытывают интерес к Форексу, хотя, кажется, все знают, -- где большие прибыли, там высокие риски?
— Люди приходят на Форекс, потому что это очень прибыльно. На Форексе у нас нет начальства, нет руководителя. Главное, – дисциплина, тактика, логика.Нужно контролировать ситуацию: точно войти в сделку и вовремя её закрыть.
— Неудачные сделки на финансовом рынке бывают у всех без исключения. И они многих обескураживают. Почему вы не разочаровались в рынке?
— Мы работаем по своей методике, тщательно планируем сделки. Используем тенденциальную планиметрию, волны Эллиотта, линии Фибоначчи, стохастик и дополнительно – графические фигуры.
Перед тем, как войти в сделку, ищем предпосылки, смотрим уровни поддержки, сопротивления, есть ли коррекция или импульс, в какой волне находится график цены. Всегда работаем только по тренду.
— Правильно ли я понимаю, что у вас совсем минусов не бывает?
— Нет, почему, бывают иногда. Но ведь есть мани-менеджмент. Нужно правильно выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты. У многих минусы от того, что не выставляют приказы вообще или неправильно. Очень неприятно, когда сделка с минусом закрывается. Поэтому надо анализировать свои ошибки и больше их не повторять.
— На ваш взгляд, объем средств на счете -- это действительно важно для торговли?
— Можно иметь маленький счет, можно большой. Маленький счет медленнее раскручивать. Дело не в этом. Главное, чтобы была методика и тактика торговли.
Мы знаем людей: открыли счет на десять тысяч рублей, заключили пару сделок, получили минус и всё – «Это не работает!». Нужна методика, тактика, логика, дисциплина…
У нас все по торговому плану. Ведём торговый дневник: на основании чего мы встали в сделку, почему её закрыли. Каждую сделку мы можем обосновать. Мы планируем сделки, чтобы у нас минусов практически не было.
— А как это планирование происходит?
— Утром анализируем по десять сделок. Потом сверяем: совпали или не совпали мнения. После делаем технический чертеж и выставляем приказы. Сколько планируем заработать минимально, максимально, среднесрочно, долгосрочно. Всё это просчитываем. Это технология. Иначе ничего не будет работать. Это все равно, что машиной управлять.
— Вы кроме торговли сейчас ничем не занимаетесь?
— У нас есть небольшая подработка, но основной доход идет от торговли.
— Иногда Форекс сравнивают с казино. Вы согласны с таким утверждением?
— Нет, казино – это просто интуитивный подход, игра на удачу. А Форекс – это применение своих знаний и умений и получение прибыли. В Форексе надо головой поработать, чтобы хорошую сделку заключить. А так просто абы как поставить и сорвать куш не получится.
— Расскажите немного о себе.
Мы родились на Урале, в Свердловской области. В школе учились хорошо, упор делали на математику, физику, готовились поступать в технический вуз. Ездили на олимпиады. Высшее образование получили по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работали в банковском секторе и на больших предприятиях.
Нас родители просто воспитывали: если можно сделать лучше, значит, надо стараться сделать лучше; если что-то не получается, значит что-то неправильно делаете. Проанализируйте. Начинайте с себя!
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