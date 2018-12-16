Общество

В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов

Общество 16.12.2018 12:32
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16.12.2018 12:32


Сегодня около здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда проходит массовый пикет, организованный левыми силами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда пришли пятнадцать человек с флагами движения Рот-фронт, Левого фронта и КПРФ. Повестка дня – протест против ухудшения жизни граждан. Участники пикета выступают против повышения цен на бензин, тарифов ЖКХ. Члены Левого фронта обеспокоились судьбой завода «Красный Октябрь». Как следует из содержимого плакатов участников пикета, предприятие может спасти только национализация. Также участники акции адресовали несколько обращений депутатам от партии «Единая Россия», которые, по их мнению, несут ответственность за ухудшение уровня жизни граждан – «Единоросс! Не буди законами лихо, пока оно тихо!».


Акция проходит спокойно, на месте дежурят несколько сотрудников полиции. 

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