«Центр управления» комфортной городской средой создается в Волгоградской области





С 1 января 2019 года в Волгоградской области начнет свою работу региональный центр компетенций по вопросам городской среды (РЦК), главной целью которого является реализация в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области.

Согласно документу, РЦК создается на базе ГБУ Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро». Его директору Юрию Маркачеву поручено обеспечить функционирование центра с 1 января, утвердить его состав, должностные инструкции, заключить трудовые договоры.

РКЦ будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с Центром компетенций по вопросам городской среды Минстроя России.

Перед новым подразделением поставлены следующие задачи: содействие муниципальным образованиям Волгоградской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», оказание экспертной помощи с целью повышения качества проектов благоустройства, вовлечение молодежи, жителей и НКО в реализацию приоритетного проекта.

По данным Минстроя РФ, основная цель приоритетного проекта заключается в создании условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

Фото с сайта администрации Волгоградской области.