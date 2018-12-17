«Центр управления» комфортной городской средой создается в Волгоградской области

Общество 17.12.2018 08:23
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17.12.2018 08:23
С 1 января 2019 года в Волгоградской области начнет свою работу региональный центр компетенций по вопросам городской среды (РЦК), главной целью которого является реализация в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области.
Согласно документу, РЦК создается на базе ГБУ Волгоградской области «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро». Его директору Юрию Маркачеву поручено обеспечить функционирование центра с 1 января, утвердить его состав, должностные инструкции, заключить трудовые договоры.
РКЦ будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с Центром компетенций по вопросам городской среды Минстроя России.
Перед новым подразделением поставлены следующие задачи: содействие муниципальным образованиям Волгоградской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», оказание экспертной помощи с целью повышения качества проектов благоустройства, вовлечение молодежи, жителей и НКО в реализацию приоритетного проекта.
По данным Минстроя РФ, основная цель приоритетного проекта заключается в создании условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.
Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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