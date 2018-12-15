Общество

На федеральных трассах в Волгоградской области ждут ухудшения погоды

Общество 15.12.2018 18:01
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15.12.2018 18:01


Дорожники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу учреждения, так, в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, метель и туман при дальнейшем понижении температуры до минут тринадцати градусов по Цельсию. На дорогах возможно образование гололедицы и снижение видимости. 
В связи с этим принято решение об усилении количества спецтехники до 146 единиц. Сейчас в Волгоградской области работает 45 специализированных машин. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленных вдоль федеральных автодорог систем метео и видеонаблюдения. 

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