На федеральных трассах в Волгоградской области ждут ухудшения погоды

Общество 15.12.2018 18:01
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15.12.2018 18:01
Дорожники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу учреждения, так, в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, метель и туман при дальнейшем понижении температуры до минут тринадцати градусов по Цельсию. На дорогах возможно образование гололедицы и снижение видимости.
В связи с этим принято решение об усилении количества спецтехники до 146 единиц. Сейчас в Волгоградской области работает 45 специализированных машин. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленных вдоль федеральных автодорог систем метео и видеонаблюдения.
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