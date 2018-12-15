На федеральных трассах в Волгоградской области ждут ухудшения погоды





Дорожники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу учреждения, так, в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, метель и туман при дальнейшем понижении температуры до минут тринадцати градусов по Цельсию. На дорогах возможно образование гололедицы и снижение видимости.

В связи с этим принято решение об усилении количества спецтехники до 146 единиц. Сейчас в Волгоградской области работает 45 специализированных машин. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленных вдоль федеральных автодорог систем метео и видеонаблюдения.



