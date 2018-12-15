Общество

В Волгоградской области военнослужащие впервые напишут исторический диктант

Общество 15.12.2018 15:38
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15.12.2018 15:38


Личный состав всех воинских частей и соединений ЮВО, в том числе Волгоградской области, впервые примет участие в международной просветительской акции «Знаешь историю – любишь Отечество», сообщает ИА «Высота 102». Решение принято командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым. По информации пресс-службы ЮВО, в рамках акции, военнослужащие всех категорий напишут исторический диктант. Диктант будет проходить в виде викторины и включает в себя 30 тестовых заданий, которые касаются Сталинградской битвы и событий, произошедших на территории ЮВО в годы Великой Отечественной войны. Ответы необходимо будет давать самостоятельно, опираясь на ранее полученные знания. Пользоваться внешними источниками информации запрещено. Диктант проверит специально созданная комиссия в каждой войсковой части. Результаты будут доведены до каждого военнослужащего индивидуально. Общая оценка уровня исторической грамотности военнослужащих каждой категории будет отражена в итоговом аналитическом отчёте за весь Южный военный округ.
Фото structure.mil.ru

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