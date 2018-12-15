Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете

Сегодня музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает проект «Новогодний нон-стоп в Сарепте», который продлится до 15 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, двери распахнутся для тех, кто верит в чудо и волшебство.

Сегодня для самых маленьких гостей музея пройдет увлекательный спектакль «Мороз Иванович», а те, кто желают погрузиться в волшебную атмосферу «уголка Европы», смогут прогуляться по старинным улочкам Сарепты на театрализованной программе «Рождественская прогулка». Кульминацией вечера станет органный концерт. Король музыкальных инструментов подарит слушателям рождественские мелодии.

30 декабря станет самой яркой датой в проекте «Новогодний нон-стоп» - музей-заповедник «Старая Сарепта» посетит сам Дед Мороз. Он прилетит на собственном самолёте и откроет в Сарепте свою резиденцию, чтобы лично поздравить гостей и подарить им новогоднее настроение! Сразу после главного праздника года, уже 2 января, музей-заповедник перейдет в режим «нон-стоп». Ежедневно и ежечасно, сменяя друг друга, волгоградцев и гостей ждут удивительные и яркие программы, которые подарят волшебное настроение. Скучать не придется никому: в праздничные дни в «Старой Сарепте» ждут самых маленьких на кукольные спектакли и интерактивные программы, гости музея-заповедника смогут посещать обзорные экскурсии и захватывающие квесты, обзорные экскурсии, рождественские мастер-классы и посещение этнографических экспозиций, которые расскажут, как народы, жившие рядом с сарептянами праздновали новый год. Семейные и мистические программы откроют тайны Сарепты, расскажут о знаках судьбы и жребии будущего и познакомят со старинными гаданиями. Не обойдется и без путешествия в подземелья Старой Сарепты» где находятся уникальные подвалы екатерининской эпохи.

«Новогодний нон-стоп в Сарепте» - это захватывающие приключения с яркими персонажами, встреча с Дедом Морозом и Санта Клаусом, прогулки по зимним улочкам Сарепты, кирха, украшенная в европейски традициях, новогодняя фотозона и множество праздничных мастер-классов, - подчеркнули в пресс-службе.

Фото музея-заповедника.











