Общество 15.12.2018 10:53
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15.12.2018 10:53
Дорожники всю ночь расчищали участок федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в районе села Горный Балыклей Дубовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, здесь работали 15 единиц спецтехники, в том числе тяжелой, которая обрабатывала дорогу антигололедным составом и помогала большегрузам преодолевать подъемы. Движение на этом участке не прекращается, но остается напряженным.
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