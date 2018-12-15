Происшествия

В Волгоградской области снегопад не дал увидеть водителю школьника на дороге

Происшествия 15.12.2018 10:24
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15.12.2018 10:24


В Волгоградской области 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне 56-летний водитель, двигаясь по одной из улиц села Горный Балыклей Дубовского района, не учел дорожные и метеорологические условия.  И в результате  совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. Мальчика госпитализировали. Напомним, накануне именно в районе села Горный Балыклей на федеральной трассе были серьезные проблемы с движением автомобилей из-за снегопада и плохих погодных условий. 

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