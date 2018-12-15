В Волгограде за ночь с дорог убрали 80 тонн снега

Общество 15.12.2018 09:15
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15.12.2018 09:15
Свыше 1800 тонн песко-соляной смеси нанесла спецтехника на дороги Волгограда за минувшую ночь. Всего вывезено свыше 80 тонн снега. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии.
Снегопад в областном центре продолжался всю ночь. Бло задействовано 85 единиц техники, из которых 56 - комбинированные дорожные машины. Бишофитом обрабатывались дороги в Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах города, где отмечается наибольший поток транспорта. В первую очередь были очищены основные магистрали, по которым ходит общественный транспорт – Первая и Вторая продольные, ул. Электролесовская, проспект Жукова, улица Историческая, ул. Комсомольская, ул. Краснознаменская и другие. После обработки основных магистралей снегоуборочная техника переместилась на второстепенные участки улично-дорожной сети.
Вывоз снежных валов продолжится в течение дня. Для этого будет привлечено 150 работников предприятий.
В связи с активной работой дорожной спецтехники скорость движения в утренние часы не превышает 30-40 км/ч. Водителям, выезжающим в ранние часы на городские дороги, рекомендовано придерживаться общего потока движения, не совершать резких маневров, а также не бросать машины вдоль обочин, чтобы не мешать качественной уборке города.
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